Pláž, nebo dveře? Nová optická iluze boří internet!

První člověk, který na svém twitterovém účtu záhadný obrázek sdílel, byla žena jménem Becky. "Jsou to dveře nebo pláž? Hahahaha," uvedla na sociální síti.

Tímto jednoduchým tweetem se zvedla lavina komentářů. "Takhle vidím moře," uvedla jedna z diskutujících. "Ale já vidím dveře," ohrazovala se druhá.

Is this a door or a beach??? Hahahaha pic.twitter.com/f4DZ7MZzGy