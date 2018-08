Pláž v Egyptě je po útoku žraloka zase otevřená, nesmí se na molo

Od tragédie v egyptském letovisku Marsá Alam, kde minulý pátek zahynul dvaačtyřicetiletý Petr z Česka, neuplynul ještě ani týden a pláž, u které predátor turistu zabil, už je znovu otevřená. Nepřístupné už zůstává jen molo, ze kterého dovolenkář skočil do moře ke žralokovi.

O událost se pochopitelně zajímá i české ministerstvo zahraničí. "Jednalo se o jednorázovou tragickou událost. Cestovní doporučení pro Egypt ovšem kvůli incidentu měnit nebudeme," uvedl na dotaz TN.cz Michal Bucháček z tiskového oddělení resortu.

Doplnil, že české úřady ani nemají informace o tom, že by podobné nebezpečí hrozilo například v jiných letoviscích v oblasti. "Nepřibyly ani dotazy turistů na toto téma na naší informační lince," dodal Bucháček.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež TN.cz řekl, že pláž v Marsá Alamu, kde mořský predátor udeřil, už je znovu přístupná. "Zavřené už zůstává jen to molo, kde ještě probíhá vyšetřování," ozřejmil Papež. Podle něj není důvod k panice, oceňuje zdrženlivý přístup ministerstva.

Dodal, že podle jeho informací žraloka takhle blízko k molu opravdu přilákala dobytkářská loď, ze které mohly do vody spadnout kusy mršin. "Ale musíme si počkat na výsledky vyšetřování," zmínil Papež.

Poslechněte si rozhovor s Janem Papežem:





A osobně tipuje, že pokud egyptské úřady na tragédii nějak zareagují, bude to zavedením nějakých nových "technických" norem.

"Například tak, že mola už nebudou moci sahat až za korálové útesy nebo že na nich bude sedět plavčík a hlídat," zamýšlí se mluvčí asociace.

Turisté by si ovšem podle Papeže měli uvědomit, že když se vydávají na otevřené moře, v podstatě míří do divočiny a měli by počítat s tím, že jim hrozí nebezpečí. Nejen žraloci, ale například i rejnoci či medúzy.

Úřady také stále nevědí, jaký druh žraloka na Čecha zaútočil. Na tuto otázku nedokázala odpovědět ani pitva.