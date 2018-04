Plíšková s Hrdličkou se vezmou ještě letos! Je na cestě miminko?

Tak je to potvrzeno. Slavný pár do toho ještě letos praští. Karolína Plíšková to potvrdila ve Stutgartu, kde se připravuje na semifinále FED Cupu. "Nějaké přípravy na svatbu už jsou, ale ještě není úplně jasné, kdy to bude – jestli na konci roku, nebo možná i dřív. Chceme to stihnout ještě letos," svěřila se Plíšková pro Blesk.

Pár se zasnoubil loni v létě, Hrdlička dal své milé prsten s obrovským diamantem za statisíce. Snubní prstýnky ani šaty prý ale vybrané ještě nejsou.

Půjde slavný pár do velké veselky se stovkami hostů? Nebo se rozhodnou pro svatbu za hranicemi jen v rodinném kruhu? Tohle už prý jasné je, oba si to ale chtějí nechat pro sebe.

Také dvojče Kristýna už roky žije ve vztahu s hokejistou Dominikem Volkem, tam ale ještě zásnuby neproběhly, dvojitá svatba tak ve hře není.

A jak se bude Karolína jako vdaná paní jmenovat? "Musím to s Michalem ještě probrat, ale je dost pravděpodobné, že si kvůli fanouškům po dobu mé kariéry nechám svoje. Budu tedy Karolína Plíšková-Hrdličková," řekla tenistka.

Dvojice podle zákulisních informací uzavře předmanželskou smlouvu. Plíšková jen tenisem vydělala skoro 250 milionů korun. Příjmy z reklamních smluv, které dojednává právě její snoubenec, se navíc ročně mohou vyšplhat až na 50 milionů. O miminku zatím dvojice nepřemýšlí, Plíšková se chce ještě několik let soustředit na tenis.