Plovoucí bary pod kontrolou! Inspěktoři se převlékli za vodáky

Vypadají jako běžní vodáci, jenže osádka jednoho raftu se na řeku rozhodně nepřišla bavit. Jsou to kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) a tentokrát se zaměřili na plovoucí bary na Vltavě.

Ve všech zkontrolovaných barech na vodě našli inspektoři České obchodní inspekce chyby. Z jejich pohledu se ale tentokrát jednalo spíše o drobnosti.

"Byly zjištěny jenom drobné nedostatky, které se týkaly toho, že v jednom případě nápoj byl podán rovnou s ledem, takže vlastně neumožnil ten prodávající překontrolovat si deklarovanou míru toho nápoje," uvedla ředitelka ČOI v Českých Budějovicích Martina Střihavková.

Obsluha v jednom z plovoucích barů pak zapomněla vrátit drobné za objednané pití. Chyběl ale třeba i nápojový lístek, kde by byly uvedené ceny za nealkoholické nápoje. Zpráva o tom, že se mezi vodáky na Vltavě infiltrovali i inspektoři České obchodní inspekce, se mezi barmany poměrně rychle rozšířila. Zhruba do hodiny to na řece věděly snad ve všech provozovnách.

Inspektoři si dnes proklepli provozovny v sedmikilometrovém úseku od Zátoně směrem k Českému Krumlovu. Mnohdy museli z plavidla vystoupit přímo do koryta řeky. Pro tentokrát ale nemuseli ukládat vysoké pokuty a nedostatky řešili hned na místě s provozovateli.

"Zatím nezjišťujeme, že by se letošní sezona nějakým způsobem vymykala těm předchozím," doplnila Střihavková. Inspektoři České obchodní inspekce slibují, že v kontrolách rozhodně nepoleví.