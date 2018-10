Plovoucí vinylová podlaha RS-click

Nejoblíbenější vzory z řad lepených vinylových dílců byly upraveny do podoby plovoucích podlah a daly tak vzniknout novince s názvem RS-click.

Podlaha, kterou si snadno položíte sami je podlaha RS-click, která slovo click ve svém výrazu nenosí jen tak pro nic za nic. Je to totiž opravdu podlaha na jeden klick. Konstrukce podlahy RS-click v sobě spojuje přednosti klasických plovoucích a vinylových podlah. Výsledkem je podlaha se skvělými vlastnostmi. Můžete vybírat ze 16 vzorů s dokonalým designem imitující dřeviny z celého světa, které dodají interiérům moderní atmosféru. Váš domov se tak díky tomu může proměnit v příjemný prostor laděný do přírodních tónů, které působí uklidňujícím dojmem. Podlahovina RS-click se pyšní rychlou pokládkou bez lepení. Vybavena je zámkovým spojem a po její instalaci je podlaha okamžitě připravena k užívání. Její povrch je odolný vůči bakteriím a má vynikající zvukovou izolaci. Záruka na plovoucí vinylovou podlahu RS-click je 10 let.





Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

ŘEZ PRODUKTEM1. PUR ochranná vrstva2. Vinylová vrstva s dekorační fólií3. HDF vrstva se zvýšenou odolností proti vlhkosti4. Spojovací systém pro jednoduchou a rychlou montáž5. Korková vrstva zajišťující zvukovou izolaciVýhody plovoucí vinylové podlahy RS-clickPři výběru ideální podlahové krytiny je důležité se zaměřit na celou řadu vlastností jako je design, odolnost, údržba a náročnost pokládky. O vinylových podlahách se říká, že jsou schopny zvládnout téměř vše, ostré drápky domácích mazlíčků, rozlitý džbán vody i padající talíře z kuchyňské linky. Vinylové podlahy pomalu ale jistě ovládají trh s podlahovými krytinami. Důvod je prostý, tyto podlahy si vzaly to nejlepší z laminátových a dřevěných podlah. Výsledkem je odolná a funkční podlaha, která je krásná na pohled a příjemná na dotek. Pojďme si přiblížit přednosti této krytiny.- Nepřeberné množství dekorůJednou z velkých předností plovoucí vinylové podlahy RS-click je dokonalá imitace dřeva a široký výběr odstínů, které budou do posledního detailu odpovídat vašim představám.-Vysoká odolnostDíky polyuretanové vrchní vrstvě je podlaha z vinylu vysoce odolná mechanickému poškození a je vhodná i do místností s vysokým provozem. Je odolná proti poškrábání, odírání, zářezům a skvrnám. Výhodou je také snadná renovace nášlapné vrstvy.- Snadná pokládkaDalším důležitým aspektem plovoucí vinylové podlahy RS-click je nenáročnost pokládky. Rychle bez lepidla se do sebe jednotlivé dílce zacvaknou, díky čemuž práci zvládne i začátečník. Lze položit přímo na dlažbu, parkety, prkenné podlahy a nestěrkované betony.- Jednoduchá údržba a čištěníV domácnosti jistě oceníte i jednoduchou údržbu i čištění vinylové podlahy. Podlahu je možné snadno vysát nebo vytřít mopem. Na údržbu podlahy jsou určeny speciální prostředky, které krytinu udržují a ošetřují. Tyto přípravky by se měly používat zhruba jednou za měsíc.- ProtiskluznostVinyl je oceněný také pro svůj protiskluzový povrch. Nemusíte se tak bát nechtěného uklouznutí, a to nejen vy, ale také děti i domácí mazlíčci, pro které mohou být některé typy podlah kluzké.- Nižší náklady

Většina typů vinylových podlah je finančně nenáročnější než podlahy z masivního dřeva. Přesto jsou však některé vinylové podlahy na první pohled od dřevěných podlah k nerozeznání.



- Dlouhá životnost

U kvalitní podlahové krytiny se můžete spolehnout na vysokou životnost. Tyto podlahy budou při pravidelné údržbě vypadat jako nové i několik let.





Zdroj: oficiální zdroj

- HořlavostVinyl splňuje i požadavky na hořlavost, lze jej, kromě použití v domácnosti, také využít v komerčních prostorách.- Podlahové topeníPodlahové topení je nepochybně velice příjemné a praktické, oceníte ho nejen v koupelnách, ale také v dalších obytných prostorech. Vinylová podlaha je vhodnou podlahou k podlahovému vytápění.