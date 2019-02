Záchranka s pacientem čekala půl hodiny. Lékař byl na obědě, tvrdí

Záchranná služba Plzeňského kraje v úterý na facebooku ventilovala svou frustraci. V pondělí totiž dvě výjezdové skupiny musely v nejmenovaném zdravotnickém zařízení čekat čtyřicet minut, než si někdo dovezené pacienty převzal.

"Jak je to možné? Snadno... pan doktor byl na obědě," okomentovala to záchranka hořce. O jakou nemocnici se jednalo, to záchranáři odmítli říct. "Byl to spíš takový povzdech kolegů," sdělila TN.cz mluvčí záchranářů Plzeňského kraje Mária Svobodová. Jedná se podle ní o ojedinělý případ. "Rozhodně se nedá říct, že by tohle bylo běžnou praxí," dodala Svobodová.

Pod příspěvkem se záhy vyrojila spousta komentářů, lidé se však vesměs shodli na tom, že je to chyba systému jako takového. Lékař má podle nich nárok na to, aby se najedl. Problém podle nich je, že za něj nemocnice nemá v době jeho nepřítomnosti záskok. Někteří dokonce podotkli, že řešit takové věci na facebooku by záchranka neměla.

"Je to samozřejmě špatné, o tom žádná, jen si nemyslím, že by tohle patřilo na FB. Nevidím jiný účel sdělení, než jen naštvat veřejnost a zhoršit stavy mezi ZZS a nemocnicemi," napsal jeden uživatel.

"Nerozumím, že v tu dobu nebyl zajištění chod příjmu. Chápu, že přesně na tohle narážíte, ale ani by mě nepřekvapilo, kdyby doktor dostal čočku, že se nejmenované zdravotnické zařízení takto dostalo na váš facebook," dodal jiný uživatel.