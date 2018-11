Po dálnici krokem! Stavební firmy mají zpoždění a horší se počasí

Sypače s radlicemi v úterý poprvé preventivně projíždějí opravovaný úsek dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Provoz ve zúžených pruzích při jízdě blokují. Přitom už dávno se tam mělo jezdit bez omezení. Jenže stavební firmy nestíhají a tak se tam stále pracuje. "Je to velké nebezpečí pro tu zimní údržbu," sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.



Obrovský problém by bylo kdyby v příštích dnech a týdnech na tomto opravovaném úseku hodně nasněžilo. Z D1 by se poté stala obyčejná silnice, zúžené pruhy by se tam totiž nedaly pořádně upravit. "Z režimu 2+2 pruhy budeme muset dočasně udělat režim 1+1," doplnil Rýdl.



Práce potrvají nejspíš až do poloviny prosince. Kazašsko-italsko-české konsorcium stavebních firem dohání zpoždění. Jeho vedení se k situaci zatím nevyjádřilo.



"Je třeba jednoznačně říct, že tady byla a je tady zanedbaná organizace stavby. Časový propad proti harmonogramu na jednotlivých stavebních objektech je někde kolem 55 až 60 dnů," odhadl Rýdl.



Třeba po mostě u Větrného Jeníkova už se mělo dávno jezdit. Stavební společnosti čeká penále a to hodně vysoké. Jde skoro o milión korun za každý den zpoždění. "Ten most vyjde na zhruba 30 miliónů korun a asi takovéhle bude to penále," spočítal Rýdl.



Přitom stavební firmy podle informací televize Nova dokonce po ŘSD požadují ještě peníze navíc za provedené vícepráce. Je velmi pravděpodobné, že problémová stavba nakonec skončí u soudů.