Po hádce Dary s Rytmusem se ozvala i Jasmina. Tohle vzkazuje

Válka Dary Rolins s bývalým přítelem Rytmusem nabírá na obrátkách. Jako by nestačilo, že se do všeho vložil Dařin expartner, mlčení prolomila i Rytmusova současná dívka Jasmina Alagič. Její příspěvek na instagramu se dá lehce spojit se sledovanou kauzou.

Po začátku týdne už je jasné, že rapper Patrik Vrbovský už s Darou Rolins nechce mít nic společného. Zdá se, že je mnohem šťastnější se současnou partnerkou Jasminou Alagič, která se proslavila jako moderátorka poslední řady SuperStar. To také Daře drsně vzkázal.

Jasmina se k instagramové hádce bývalých partnerů dlouho nevyjadřovala, teď už ale zřejmě nevydržela. Na stejné sociální síti zveřejnila příspěvek, který fanoušci s kauzou kolem 8. října, což bylo výročí Dary s Rytmusem, okamžitě začali spojovat. Píše o tom portál tvnoviny.sk.

"Nech je, ať si píšou scénáře o Tobě bez Tebe na míle vzdálené pravdě. Nech je. Protože podstatu, kterou nosíš v sobě, časem každý stejně uvidí. Bez zbytečných slov a vysvětlování Tě pochopí, uvidíš," napsala na instagramu a strhla tím další poprask.

Komentář přidal i její přítel Rytmus, který ji samozřejmě ve všem podpořil. "Ten, kdo soudí a nepřeje, jen utíká před svým nespokojeným životem a léčí si svoje neštěstí. Závost a nepřejícnost nikdy nezvítězí nad láskou, protože nikomu tím špatně neděláme," připojil.

Vše odstartoval právě Vrbovský, když ze sociálních sítích odstranil všechny společné fotky s expřítelkyní. Pomyslnou poslední kapkou bylo smazání písně 8. október, kterou Daře daroval k prvnímu výročí.

Zpěvačka pak na 8. října zveřejnila srdceryvné vyznání o tom, že na tento den nikdy nezapomene a nikdy by nechtěla zapomenout ani na chvíle s Rytmusem. "Pokud bych popřela minulost, svoje emoce, lásky, popřu sebe a každé slovo, které jsem kdy vypustila z pusy. (...) Patrika mám, odhlédnouc od všeho, stále ráda," napsala.

Rytmus ji ale hrubě odbyl. "Daro, na co je to dobré? Moc tě prosím, nech nás už žít s Jasminou naši lásku. Rozešli jsme se v lednu a už je říjen. Dopřej nám štěstí, jako ho přejeme i my tobě a nevracej se do minulosti," uvedl v popisku fotky se svou novou přítelkyní Jasminou.