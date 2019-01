Po krádeži se muži dali na útěk. Na místě činu zapomněli partnerky!

V Pardubicích se rozmáhá nový nešvar, a to zapomínání partnerek na místě činu. Podle policistů se to v jednom týdnu stalo hned dvakrát. Zatímco muži se po krádeži dali na útěk, ženy tak pohotové nebyly.

Pardubičtí strážníci sledovali v posledním týdnu zajímavý trend. Nachytali dva páry při krádeži v supermarketu, pokaždé se jim podařilo zadržet ženu, zatímco muž vzal nohy na ramena. Poprvé se jednalo o manželský pár, kdy muž utekl a ženu nechal v obchodě u ostrahy. Podruhé žena nestačila ostrému sprintu svého přítele.

Druhý případ se odehrál v neděli dopoledne. "Pětadvacetiletý muž se rozhodl z obchodu utéci i s odcizenou lahví alkoholu. Pustil se do ostrého sprintu, který zkombinoval se zápasem v řecko-římském stylu, to když povalil ostrahu na zem a roztrhl pracovníkovi kalhoty. Jeho přítelkyně tak zdatná sportovkyně nebyla, takže zůstala v obchodě," popsala mluvčí strážníků Lucie Klementová.

Když zloděj zjistil, že s ním žena tempo neudržela, rozhodl se pro ni vrátit. A stejně rychle, jak z obchodu utekl, se do něj také vrátil. "Vrhnul se na pracovníky ostrahy, svou přítelkyni násilím vysvobodil a dal se s ní na útěk," doplnila mluvčí.

To už ale strážníci prchající dvojici sledovali na bezpečnostních kamerách, jak míří k vlakovému nádraží. Tam si pro ně také přijeli. Když zloději spatřili policejní auto, zkusili rychle nastoupit do přijíždějícího trolejbusu. To se jim ale nepodařilo.

"Oba útěkáře poté dovedli strážníci zpět do obchodního domu, kde pracovníci ostrahy potvrdili, že se jedná o podezřelé pachatele. Pětadvacetiletý muž nebyl v tomto počínání nováčkem, za obdobné jednání byl již trestán, proto si jej přijela na místo vyzvednout hlídka státní policie, která si tímto i celý případ převzala," zakončila Klementová.