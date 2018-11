Můžete snadno vydělat! Stát nabízí výhodné výroční dluhopisy

Ministerstvo financí v pondělí zahájí u příležitosti 100. výročí vzniku Československa prodej státních dluhopisů určených pro občany. Emise s názvem Dluhopis Republiky bude vydán se splatností šest let. Jeho výnos nebude pravidelně vyplácen, ale bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Na tiskové konferenci o tom v úterý informovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

U první emise rozhodla Schillerová, že průměrný roční výnos bude 2,07 procenta. Podle ní to odpovídá zhruba úroku, za který si stát půjčuje na finančních trzích.

Dluhopisy si mohou koupit pouze fyzické osoby. V rámci jednotlivých upisovacích období, která na sebe navazují, si mohou zájemci pořídit dluhopisy v minimální hodnotě 1000 Kč a maximální hodnotě jeden milion korun. "Na rozdíl od minulých emisí, kdy byly dluhopisy nabízeny občanům pouze nárazově, je cílem ministerstva poskytovat občanům nepřetržitou nabídku alespoň jednoho státního dluhopisu," uvedla Schillerová. Objem emisí není předem stanoven, pouze období, kdy si je možné dluhopisy objednat, dodala.

První úpis, tedy možnost objednávat, emise dluhopisů bude od pondělí 3. prosince do 18. ledna 2019, emise dluhopisů bude následně vydána 1. února 2019. Následovat budou i další úpisy, a to od 21. ledna do 15. března 2019 a od 18. března do 14. června s následným vydáním dluhopisů 1. dubna 2019, resp. 1. července 2019. Celé toto období bude podle ministerstva tzv. testovací fází. O pokračování úřad rozhodne po vyhodnocení úspěšnosti projektu.

Nový reinvestiční spořicí dluhopis bude mít rostoucí roční výnosy a prémiový výnos za poslední rok. První emise tak bude mít první rok výnos 0,5 procenta. Každý další rok stoupne o půl procentního bodu, pátý rok pak bude výnos tři procenta a poslední rok 4,5 procenta před zdaněním.

Výnosy ovšem budou reinvestovány do stejného typu dluhopisu. Reinvestované výnosy dluhopisů tak budou dále zhodnocovány a vyplaceny budou k datu splatnosti dluhopisů.

Ministerstvo se rozhodlo přistoupit ke spuštění projektu vzhledem k aktuálnímu vývoji výnosů státních dluhopisů a navyšování základních úrokových sazeb ze strany České národní banky. Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení úspor a zvýšit podíl občanů na financování státního dluhu, uvedla Schillerová.

Ministerstvo financí podle ministryně spouští prodej dluhopisů na dobu neurčitou. "Na rozdíl od minulosti se nejedná o jednorázovou akci cílenou na vybraná období v roce, ale o otevření zcela nové platformy, kde si občané budou moci upisovat dluhopisy každý den za úrok, který by stát platil tak jako tak. Pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i domácí občané, přináší to státu větší stabilitu. Čím více dluhopisů upíší české domácnosti, tím méně si bude stát půjčovat v zahraničí," uvedla ministryně.

S vydáváním státních spořicích dluhopisů pro občany začal ministr financí Miroslav Kalousek v roce 2011. Zatím poslední emisi vydalo ministerstvo financí v červnu 2014. I nové dluhopisy budou vydávány v nominální hodnotě jedna koruna. Do konce roku 2012 zákon umožňoval, aby se z korunových dluhopisů neplatila daň, což řada firem využila k daňové optimalizaci. Dluhopis Republiky tak podléhá standardní 15procentní srážkové dani.