Po padlém vojákovi zůstal malý syn: Měl skvělého tátu, říká přítel

Rotný Martin Marcin, kterého spolu se dvěma kamarády zabil minulý týden na misi v Afghánistánu sebevražedný atentátník, plánoval, že se po návratu do vlasti konečně usadí. A dělal si prý legraci, že jemu se přeci nic stát nemůže. Po Kamilu Benešovi zůstalo malé dítě. V obci, kde vyrůstal Patrik Štěpánek, vytvořili pietní místo.

"Já tady žít nemůžu, nemůžu se dívat na uhlazený chlapy v upnutých růžových tričkách s kabelkou přes rameno. Potřebuju na misi, do Afghánistánu, tam jsem chlap, tam dělám práci, která má nějaký smysl,“ řekl podle deníku MF DNES Martin Marcin své známé Evě, se kterou měl dlouholetý blízký vztah.

Rotný, který byl už na páté zahraniční misi, se prý vždycky smál, že jemu se přece nic stát nemůže a dával k dobru historku, jak si na jedné z předchozích misí v Afghánistánu udělal bouli, když šlápl na hrábě.

Prý říkal, že až se tentokrát vrátí zpět do ČR, pořídí si psa, aby už musel zůstat doma, v domě v Dívčicích na Českobudějovicku. Služba v armádě ho ale podle všeho naplňovala - po telefonu prý Evě často vyprávěl, jak místním pomáhají i s běžnými starostmi a jakou z toho mají radost.

"Naposledy mi vyprávěl, jakou mají místní afghánské děti zábavu. Stoupnou si do kruhu a jeden uprostřed nafoukne a bouchne pytlík. Ostatní popadají,“ dodala Eva a rozplakala se.

Po Kamilu Benešovi zůstala manželka a malý syn. "Jednou budu vyprávět tvýmu synovi, jakýho měl skvělýho tátu a co jsme spolu vše zažili," napsal na sociálních sítích Jan. "To je strašný, Kamile, rád jsem s tebou hrál fotbal, pil pivo a smál se s tebou. Jsem hrdej na to, že jsem tě znal, odpočívej v pokoji, hrdino," přidal se Zdeněk. "Budeš mi chybět kamaráde…Vzpomínám na časy strávené ve školní lavici po boku tebe, od základky po střední. Sice jsi nám odešel, ale společný prožitý čas nám už nikdo nevezme, kamaráde!" zavzpomínal na spolužáka Filip.

Nejmladšímu z padlých vojáků Patrik Štěpánek pocházel z obce Mokrouše na Plzeňsku. Lidé na něj vzpomínají jako na hodného kluka a skvělého spolužáka. "V našich srdcích zůstáváš nadále, Patriku. Byl jsi skvělý spolužák, co mu odvaha nechyběla. Odpočívej v klidu a pokoji tam nahoře," napsala v kondolenci na facebooku Markéta.

Patrik pocházel z vojenské rodiny a v obci už mu vytvořili pietní místo. "V tuto chvíli se snažíme v kapličce zřídit pietní místo, kde budou mít všichni možnost vyjádřit pietu vůči zemřelému Patriku Štěpánkovi," popsala starosta obce Miloslav Fajman.



Pusťte si pondělní reportáž:

ČTĚTE TAKÉ:



Jak se vyrovnat se smrtí blízkého? Rady pro dospělé i pro ty nejmenší

4 rady, díky kterým se snáz vypořádáte s odchodem blízkého člověka