Adélka trpí vzácnou nemocí! Nesprávné jídlo ji může otrávit

Už sedm let nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám v těžké životní situaci, do které se dostanou poté, kdy jeden ze členů onemocní závažnou chorobou. Stejně je tomu i tak v příběhu paní Mossové, které se narodila vážně nemocná dcera. Kromě strachu o život holčičky se během pár měsíců přidaly i finanční problémy. Dobří andělé opět pomohli.

Maminka Simona zůstala sama na tři dcery. To ale pro ni nebylo to nejhorší. Těžké životní chvíle zažila po narození té nejmladší, Adélky.

"Když se Adélka narodila, pár hodin po porodu mi ji přinesli s dlahou na ruce a s kapačkou, ať se toho neděsím, ale že jim tam zůstala ležet jak hadrová panenka, takže ji museli nastartovat a potom od té chvíle za náma chodili specialisti z testů, který dělali z krve. Přišli na nějaké metabolické onemocnění," vysvětlila maminka Adélky Simona Moss.

I přes včasné zahájení léčby je malá Adélka jedním z pěti pacientů v republice, u kterého se nedaří zabránit progresivnímu vývoji glutarové acidurie - neboli GA1.

Adélčin organismus nedokáže zpracovat některé aminokyseliny - místo potřebných látek vzniká toxická látka, která zhoršuje její zdravotní stav. Malá dívenka proto má speciální stravu a denně musí brát desítky léků. Kvůli nemoci je plně odkázána na pomoc své rodiny.

"Kdyby asi Adélka nedostala tak těžkej rozvrat a nezůstala nám takhle ležet, ochrnutá, tak by to možná nebylo tak strašný, ale nám to změnilo život úplně od základu. Je to boj, tím, že jsem sama, tak ten chlap nám někdy chybí," svěřila se maminka.

Adélce je šest let, pomáhají jí i dvě starší sestry. "S Adélkou pomáhám, že jí třeba nakrmím, nebo jí pomůžu mámě vykoupat nebo ji někam přenést. Stačí jenom vidět ten její úsměv a všechno to špatný už není," řekla sestra Veronika Svobodová.

"Já pomáhám s vynášením koše, třeba myju nádobí," uvedla druhá sestra Kristýna Svobodová.

Dobří andělé, ti byli první, kdo nám pomohl, kdo nám dal takovou nějakou naději. Dofinancovávám celou tu životosprávu rodiny, Adélky, ale i třeba, že můžu holkám přilepšit, koupit jim lepší jogurty," dodala maminka.

