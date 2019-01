Po porodu máte nárok na stovky tisíc! Spočítejte si, kolik dostanete

Rodiče mají po narození dítěte obvykle nárok hned na několik dávek. První z nich je porodné, na to ale nedosáhnou všichni a je určeno pouze pro nejchudší rodiny. Vyplácí se na dvě děti, na první ve výši 13 tisíc korun, na druhé ve výši 10 tisíc korun.

Už běžnějším peněžitým příspěvkem je mateřská, která v době před a po narození dítěte nahrazuje matkám ušlý zisk. Čerpat ji lze nejdříve osm týdnů před porodem. Žena, která porodila jedno dítě, může zůstat na mateřské nejdéle 28 týdnů, pokud se jí narodila vícerčata, může mateřská trvat 37 týdnů.

Nárok na ni mají pouze ženy, které si platí nemocenské pojištění, a to alespoň 270 dní během posledních dvou let. Navíc se musí účastnit nemocenského pojištění v den nástupu na mateřskou. Kdo tyto podmínky nesplní, může začít hned po narození dítěte čerpat rodičovský příspěvek. Na mateřskou může jít i otec dítěte, nejdříve však sedm týdnů po narození dítěte.

Mateřská dosahuje 70 procent průměrného hrubého měsíčního příjmu za poslední rok. Na tento průměr se však uplatňují redukční hranice. Spočítejte si na kalkulačce, kolik by vám mateřská vyšla.

Kalkulačku mateřské najdete tady

Na mateřskou navazuje rodičovská. Příspěvek činí celkem 220 tisíc a doba, po kterou budete částku čerpat, záleží do značné míry na vás - nejdéle však do čtyř let věku dítěte. Nejvyšší částka, kterou můžete čerpat, je 11 500 korun měsíčně, zároveň ale nesmí překročit 70 procent vaší předchozí hrubé mzdy. Rychlost čerpání příspěvku můžete změnit jednou za tři měsíce. Výši příspěvku si spočítejte na kalkulačce.

Kalkulačku rodičovské najdete tady

Ani tatínkové nepřijdou při narození dítěte zkrátka. Pokud si platí nemocenské pojištění, náleží jim tzv. otcovská, kterou lze čerpat maximálně týden. Nastoupit na ni mohou tatínkové nejpozději do šesti týdnů od narození dítěte. Otcovská dosahuje výše 70 procent denního vyměřovacího základu. Kolik by činila ve vašem případě, si spočítejte na kalkulačce.

Kalkulačku otcovské najdete tady