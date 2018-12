Po Vánocích zaplavil ulice měst papír. Popeláři se nezastaví

Po Vánočních svátcích máme co uklízet, a tak se kontejnery plní odpadem. V některých ulicích jsou tak přecpané, že další papírový odpad končí na zemi. Přitom za to hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Kartony, balicí papír a krabice zaplnily po vánočních svátcích ulice měst po celé republice. Pražští popeláři už několik dní objíždějí kontejnery na papír a stále jsou oblasti, kam se ještě nedostali. Papíru je tolik, že nestíhají.

"Nárůst rozhodně je. Odhadujeme, že to bude v průměru 20 až 25 procent, to stejné můžeme říci i u dalších komodit jako je například plast," prozradil mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Popeláři se tak v těchto dnech pořádně zapotí. "Je to poměrně dřina, hlavně pro ty kluky vzadu. A kolikrát se to do toho kontejneru nevejde, tak to ty lidi házej, kam se dá," stěžuje si řidič popelářského auta Josef Brostík.

Jenže za vyhození odpadu nebo papíru mimo kontejner lidem hrozí pokuta až padesát tisíc korun. Navíc pražští popeláři takový odpad nemají povinnost odvést. Tomu se věnují speciální čety.

"Jezdí takzvaná doúklidová vozidla, jsou to úplně jiná vozidla, úplně jiné pracovní čety než jak je známe, a ti se pak o ten nevhodně odhozený odpad starají," vysvětlil Mana.

I přesto se ale popeláři snaží odvést vše, co jde. Bez nich, jak tvrdí, by se v ulicích prý nedalo ani hnout. "Dneska máme kolem 145 zastávek, někde jsou tři kontejnery, někde jich je sedm," vysvětluje Brostík.

Papír z kontejnerů putuje do třídících center. Tam projde rukama dělníků a už roztříděný skončí v lisu, odkud se vrací v podobě balíků zpátky do papíren.