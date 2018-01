Po zřícení lávky v Troji vyroste náhradní most až za rok a půl!

Po více než sto let starém Hlávkově mostě projede kolem 46 tisíc aut denně. Nyní ho dělí jen jeden hodnotící stupeň od uzavření. "Pevně věřím, že se nestane něco takového, co se stalo na Libeňském mostě," uvedl zastupitel hlavního města Prahy Jan Čižinský.

Libeňský most už uzavřený je a to pro auta i městskou hromadnou dopravu. Slouží pouze chodcům. Částečně bude doprava obnovena, až se dostatečně podepře.

Ani probíhající instalace podpěr Libeňského mostu nezaručí, že se na něj vrátí tramvaje. Pro ty je další možností provizorní most, takzvaný rámusák, který by stál hned vedle toho současného.

Na rozdíl od Hlávkova mostu tam už je rekonstrukce na spadnutí. Magistrát ovšem podle Prahy 7 zatím nevybral způsob, jakým most opraví a jak bude řešena doprava. "Pan náměstek slíbil, že to prověří, ono už to jednou v plánu bylo," doplnil Čižinský.

Radní pro dopravu Petr Dolínek v pondělí jednal se zástupci Prahy 7, následného brífinku pro novináře se ale nezúčastnil a zastihnout ho nebylo možné ani po telefonu.

Libeňský most nyní využívají někteří politici i k happeningům. Pirátská strana dnes převážela chodce rikšou. V prosinci se zřítila lávka v Troji. Nahradit ji má provizorní most. Stavební práce by měly trvat tři měsíce, díky administrativě ale stavba potrvá nejméně do jara příštího roku.

Cesta z Císařského ostrova do Troji se především v létě hemží lidmi. A to nejen chodci, ale i cyklisty nebo bruslaři. Současný přívoz by takový nápor jen těžko zvládal a navíc často kvůli vysokému průtoku vody vůbec nejezdí. A tak je tomu i dnes.

Město tak zvažuje vybudování přívozu s kapacitou až 200 lidí. Ovšem nastat může opačný problém než je hodně vody a tím je sucho. "My nevíme, při jak nejmenším průtoku Vltavy korytem bude moct tento přívoz ještě jezdit," uvedl starosta Troji Tomáš Bryknar.

Lano bude vedeno nad přívozem. Neměla by se tak opakovat situace ze včerejška, kdy dvaapadesátiletého kajakáře strhlo jedno z lan vedoucích ve vodě.

Praha 7 je nejzávislejší městskou částí na mostech, obklopují jí z několika stran. Pryč je lávka v Troji. Uzavřen je Libeňský most a otazník visí nad Hlávkovým mostem. "My jsme dostávali jenom zprávu, že tam třeba probíhá diagnostika, jinak jsme v tom nehráli žádnou roli," uvedl Čižinský.

Financování oprav mostů je na magistrátu, který je jejich majitelem.