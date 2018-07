Pobuda chtěl znásilnit seniorku. Když ji svlékl, rozmyslel si to

Pražští policisté vyšetřují případ brutálního napadení pětapadesátileté ženy. Neznámý pachatel se ji pokusil znásilnit. K tomu ale nakonec nedošlo. Ženu vážně zranil. Hrozí mu 12 let ve vězení.

K útoku došlo o půlnoci z neděle na pondělí. Pachatel napadl ženu, která procházela parkem Podviní v Praze 9 ve Vysočanech. Žena šla domů od zastávky Vysočanská. V parku na ni číhal neznámý deviant.

"Neznámý muž na ni nečekaně zezadu zaútočil a začal ji bít pěstmi do hlavy a do horní části těla. Pak poškozenou odvlekl do křoví a tam jí svlékl kalhoty i spodní prádlo. Následně z místa odešel a ke znásilnění nedošlo," uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

O zraněnou ženu se museli postarat záchranáři. S vážným zraněním hlavy ji převezli do nemocnice. Policisté pátrají po svědcích, kteří se v danou dobu v parku Podviní pohybovali. Žádají je, aby se obrátili na linku 158.

Podle policistů je muž přibližně třicetiletý, měří od 170 do 175 centimetrů a je štíhlé postavy. "Při přepadení nemluvil, pouze si něco mumlal a působil jako primitiv. Mohlo by se jednat o cizince. Když odcházel z místa činu, tak byl s velkou pravděpodobností potřísněn krví," dodal Daněk.

Podle policistům mu za znásilnění a těžkou újmu na zdraví hrozí v případě odsouzení až dvanáctiletý pobyt za mřížemi.