Vichřice, sníh, bouřka a duha! Podle pranostik je to zlé znamení

Zatímco na horách zuří zima, v nížinách není po sněhu ani památky. Teploty mnohde stoupají až k 10 stupňům a vydatně prší. Pokud bychom se ale podívali, co o teplém lednu říkají pranostiky, pak nás mnoho dobrého nečeká.

Už naši předkové říkali, že pokud není pořádná zima hned začátkem roku, jejího konce se jen tak nedočkáme. "Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu," říká se. „Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze," potvrzuje další pranostika.

Abychom v létě naplnily sýpky, bylo by potřeba, aby trošku přituhlo. Pranostiky totiž mluví jasně: "Je-li teplý leden, nepřibude na sýpku," a také: "Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží," a ani třetí lidová moudrost současné situaci nepřeje: "Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu."

Tuhý mráz začátkem roku nás také dokáže chránit před různými nemocemi. Jenže pokud je mírný, nedej bože s bouřkami, musíme se připravit, že to se stonáním bude horší: "Jestli země v lednu měsíci otevřena jest, obzvláště když polední větrové přitom silně bouří, tehdy panují rýmy a jiné nemoci." A může to být dokonce ještě horší: "V lednu-li často pršívá, na hřbitově záhonů přibývá."

Určitou naději by mohly dávat pranostiky, které hovoří o úrodě vinné révy. Hromy, které v některých částech republiky byly dnes slyšet, jsou totiž dobrým znamením! "Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání," tvrdí jedna z pranostik. Hromy by mohly zachránit také sklizeň obilí: "Hřmí-li aneb hrom tepe ledna měsíce, hojnost obilí a boj toho léta to vyznamenává." Pokud by však nehřmělo, ocitáme se rázem v problémech: "Mokrý leden - prázdné sudy.“ Nezbývá tak než doufat, že alespoň jedna bouřka přijde také na jižní Moravu.

Nemusíte se ale bát, že by o sobě už zima vůbec nedala vědět. "Je-li leden mírný a deštivý, pak únor nás jistě zimou navštíví," slibuje další z pranostik. Nicméně pokud bychom to měli shrnout, nejsou vyhlídky na zbytek roku příliš radostné. Posuďte sami: "Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu," a také: "V lednu mráz - těší nás, v lednu voda - věčná škoda."