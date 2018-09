POČASÍ NA MĚSÍC: Bude přes 25 stupňů, pak ale přijde ochlazení

Nadprůměrné teploty vydrží do konce září, v některých dnech bude i přes 25 stupňů Celsia. Přechodně se může mírně ochladit. Pršet bude nyní méně, postupně ale bude srážek přibývat. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Výraznější pokles teplot se očekává začátkem října, kdy se teploty po delší době dostanou kolem dlouhodobého průměru. Takovéto počasí bude pokračovat až do poloviny října," uvedli meteorologové.

Období od 17. září do 14. října by podle nich mělo být teplotně nadprůměrné. Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v tomto období je 11,4 stupně Celsia. Nejteplejší byly tyto dny v roce 2006, kdy se průměr dostal na 13,5 stupně. Naopak v roce 1972 to bylo pouze 7,6 stupně Celsia.

V příštím týdnu meteorologové očekávají denní teploty v rozmezí od 22 do 25 °C. Poslední zářijový týden by se měly pohybovat v rozmezí od 18 do 26 °C.

Následně na začátku září přijde ochlazení. Podle meteorologů by se teploty měly pohybovat mezi 11 a 24 °C, nejčastěji pak ale okolo 18 °C. I v druhém říjnovém týdnu bychom se měli dočkat podobných teplot okolo 17 °C.

"Úhrny srážek by se měly v následujících týdnech pohybovat kolem dlouhodobého průměru. Srážky se budou vyskytovat zpočátku jen přechodně a během období se četnost jejího výskytu bude zvyšovat," dodali meteorologové.