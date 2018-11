Počasí v Evropě: Řecko zasypal sníh, Španělsko trápí záplavy

Polovina listopadu přinesla nejen do České republiky, ale i do dalších evropských zemí mrazy. Nízké teploty a sníh čeká od pondělí Velkou Británii. "Bude chladněji, než jsme zvyklí, ale bude to mírné počasí," řekl pro deník Mirror meteorolog Steven Keates.

Mrazy dorazily také do severní a střední části Řecka, kde napadl sníh, a to v oblastech nad 650 metrů. Další části země se potýkaly se silnými dešti. Sníh napadl také v Chorvatsku, Makedonii nebo v Rumunsku.

Španělsko se zase potýká se silnými dešti, které na některých místech způsobily záplavy. Ulicemi měst se řítily proudy vody, které sebou braly vše, co se jim připletlo do cesty. Nejhůře na tom byla provincie Almería, dále také město Valencie nebo i ostrov Menorca.

V neděli zase sever Itálie zasáhlo zemětřesení o síle 4,6 Richterovy stupnice. Naštěstí nebyly způsobeny žádné velké škody. Lidé pociťovali chvění a jejich nábytek se hýbal. "Po dobu 20 sekund se televize a závěsné lampy třásly, seděljsem na gauči a cítil jsem chvění, jako silné vlny," popsal jeden z obyvatelů města Ravenna.