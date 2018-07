Počet obětí po požáru v Řecku roste! Stále se pohřešuje 25 lidí

V Řecku stoupl počet obětí požáru na 91. Záchranáři navíc stále pohřešují dalších 25 lidí. V Evropě se jedná o nejtragičtější lesní požár za posledních 100 let.

Je tomu přesně týden, co Řecko zachvátil ničivý požár. Počet mrtvých přitom stále roste. Většina obětí přišla o život v ohni, někteří z nich ale utonuli v moři, když se snažili před živlem uniknout.

Řecké úřady pohřešují ještě téměř tři desítky obyvatel. Záchranné týmy po nich pátrají jak na souši, tak na moři.

"Doufám, že ve vodě nikoho a nic nenajdeme, ale je to něco, co se udělat musí. Takže dokud můžeme pomáhat, je to dobrá věc," uvedla italská potápěčka Martina Zimliová.

Příbuzní obětí začali své blízké v neděli pohřbívat. Obřadu ve městě Mati, které oheň proměnil na popel, se účastnilo několik stovek lidí. "Přišla jsem se pomodlit za lidi, kteří při neštěstí zemřeli, a k Bohu, aby nám všem požehnal," popsala tamní obyvatelka Angeliki Galiatsatouová.

V zemi stále panuje neklid. Obyvatelé postižené oblasti nesouhlasí s řeckými úřady, které tvrdí, že většina spálených domů byla postavena nelegálně, bez povolení. Lidé si tak podle nich za neštěstí z části můžou sami.

Reportáž o požárech v Řecku: