Počet obyvatel vzrostl o 30 tisíc! Přispěla k tomu hlavně migrace

Nově příchozí ze Slovenska a Ukrajiny. To je podle pracovníků Českého statistického úřadu hlavní důvod nárůstu obyvatel v Česku za první tři čtvrtletí. Do Česka se do konce září letošního roku přistěhovalo přes 43.000 cizinců.

Více lidí se u nás také narodilo, než zemřelo. Proto podle dnes zveřejněných výsledků počet obyvatel České republiky narostl na 10.637.794 lidí.

V průměru v Česku umírají muži ve věku přes 72 let, ženám bylo v průměru skoro 80.

Nejvíce dětí se narodilo ženám okolo 30ky. Statistici dodávají, že 48% dětí se letos narodilo jako prvorozených. 37% přibylo dětí druhorozených.

Češi se letos častěji ženili. Počet sňatků se zvýšil meziročně o více než 1400. Dobrou zprávou je úbytek počtu rozvodů. Těch meziročně ubylo o asi 17 a půl tisíce.

Nejlidnatějším krajem zůstávají střední Čechy. Tam na konci září žilo přes milion - tři - sta - tisíc obyvatel. Zároveň zaznamenaly nejvýraznější přírůstek asi 12 a půl tisíce lidí. Úbytek mělo šest krajů. Nejvíce to bylo v Moravskoslezském kraji, kde se počet obyvatel snížil o asi 2000 lidí.