Nová šance pro neplodné páry! Mění se podmínky umělého početí

Věk prvorodiček v Česku se zvyšuje. A roste i počet párů, které se pokoušejí o umělé oplodnění. Asistovaná reprodukce je však nákladná záležitost a možnosti úhrady pojišťovnou jsou omezené. Ministerstvo zdravotnictví na to chce zareagovat předložením novely zákona. Umělé oplodnění by tak bylo hrazené ženám až do 40 let, zvýšil by se i počet hrazených pokusů o otěhotnění.