Poche už není ani tajemníkem. Jako poradce se zaměří na EU

Europoslanec Miroslav Poche se stal externím poradcem ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Bude součástí širšího týmu deseti až 12 lidí a měl by se věnovat zejména otázkám spojeným s evropskou politikou, řekl Petříček. Pocheho původně ČSSD navrhovala na minstra zahraničí.

Poche podle Petříčka podepsal externí smlouvu ve čtvrtek. "Jsme domluveni, že bychom si nastavili fungování spolupráce v rámci širšího poradcovského týmu, kde bude deset až 12 lidí, jaké budou jednotlivé kompetence poradců. V jeho případě věřím, že i vzhledem k tomu, že má velké znalosti evropské politiky, zahraniční politiky EU, tak to by mohla být oblast, kde bychom spolupracovali," řekl ministr.

Poche byl v době mezi červnovým jmenováním vlády ANO a ČSSD a říjnovým jmenováním Petříčka do funkce politickým tajemníkem na ministerstvu zahraničí, kde působil na externí smlouvu. Petříček už před nástupem do funkce uvedl, že s příchodem plnohodnotného ministra pominou důvody pro existenci funkce politického tajemníka. Odchod Pocheho z Černínského paláce požadoval i Zeman.

Členem Petříčkova poradního týmu bude také diplomat Martin Palouš nebo prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy Martin Kovář. O spolupráci jedná i s ředitelem Střediska bezpečnostní politiky na Fakultě sociálních věd UK Milošem Balabánem. Na neformální bázi by chtěl spolupracovat s ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů Ondřejem Ditrychem a s dalšími akademiky.

Poradní tým by se měl podle Petříčka podílet i na revizi zahraničněpolitické koncepce, kterou má ministerstvo zahraničí na základě usnesení vlády připravit v příštím roce.

Petříček chce do budoucna také více spolupracovat s bývalým ministrem zahraničí a nynějším předsedou zahraničního výboru Sněmovny Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). Dohodli se mimo jiné na tom, že se bude ministr pravidelně účastnit jednání zahraničního výboru.

Ministr zatím nespěchá na obsazení místa politického náměstka, které se uvolnilo jeho jmenováním do ministerské funkce. Nezaznamenal ani tlak ze strany koaličního partnera na obsazení tohoto místa. "Já věřím, že kdyby byl ze strany hnutí ANO zájem, tak to musí být součástí nějaké větší dohody, a to bych nechal na předsedech stran," řekl.

