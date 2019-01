Podezřelý z vraždy pumpařky měl udat druhého! Chtěl prý víc peněz

Jednoho z podezřelých, 30letého Davida Š., měla policie dopadnout v řadovém domku ve Vojkovicích na Mělnicku v pondělí mezi desátou hodinou večer a půlnocí. Dům kriminalisté zapečetili.

Pro druhého podezřelého - Ivana H., si policie dojela do nedalekých Kralup nad Vltavou. Podle informací televize Nova měli problémy s drogami a David Š. už i se zákonem. "Byl to člověk už několikrát trestanej za krádeže," řekla jedna z místních.

Další zase potvrdili jeho spojitost s omamnými látkami. "Nějaký drogy, to zase jo. Ale jestli se to dá spojit až s takovouhle věcí?" nechce veřit jeden z obyvatel Kralup.

S vraždou si podezřelé nedokáže spojit ani čerpadlářka, kterou také přepadla dvojice útočníků jen necelý měsíc před vraždou Jany Š. a která oba zadržené zná. Připouští však, že zvláštní chůzí, kterou jeden z pachatelů chodil na zveřejněném kamerovém záznamu, sedí na jednoho z nich. "Chůzi měl takovou, to ano," řekla po zhlédnutí videa. "Že by ale byli schopni zabít? Nějak mi to do toho nejde," nemůže uvěřit.

Portál novinky.cz dokonce spekuluje o teorii, že jeden muž udal druhého. Údajně kvůli nespokojenosti s částkou, kterou dostal z loupežného přepadení. Měl dostat pouze dva tisíce.

V úterý večer se ještě policisté vrátili do domu ve Vojkovicích a přivedli jednoho z podezřelých, kterého tam dříve zadrželi. Prohlídka domu trvala zhruba do půl desáté. Kriminalisté s největší pravděpodobností hledali vražednou zbraň.

Policie zatím ani nepotvrdila, jestli zadrženými jsou dva muži, nebo jde o muže a ženu. Od začátku totiž kriminalisté pracovali s verzí, že komplicem by mohla být právě žena.

Dvojice pachatelů přepadla čerpací stanici 3. prosince minulého roku kolem půl třetí ráno. 58letá pumpařka Jana nejprve venku myla stojany. Je pravděpodobné, že právě na tuto chvíli lupiči čekali. Pumpařka totiž nestihla zamknout. Poté, co se vrátila do prodejny, vtrhli dovnitř lupiči. Jana se před nimi chtěla schovat do skladu. Jeden z maskovaných pachatelů ji nemilosrdně zastřelil.

Vše trvalo pouhých čtyřicet sekund. Čerpadlářce Janě útočníci nedali jedinou šanci na záchranu. Dvojice pachatelů si z čerpací stanice odnesla pokladnu, ve které bylo přibližně deset tisíc korun, a karton cigaret.

Podívejte se, jak probíhala eskorta muže podezřelého z vraždy čerpadlářky: