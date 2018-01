Podivná smrt miliardářského páru: Vyšetřování přineslo zásadní zvrat

Miliardář a zakladatel farmaceutické firmy Apotex byl se svou manželkou nalezen bez známek života v jejich kanadském domě 15. prosince. Oba viseli ze zábradlí u bazénu oběšení bok po boku. Policisté původně pracovali s verzí, že Sherman zavraždil svojí ženu a pak spáchal sebevraždu.

reklama

Vyšetřování ale ukazuje, že pár se stal obětí vraždy. Tu má podle listu The New York Post na svědomí skupina vrahů. Odhalili to soukromí detektivové, které si na vyšetřování najala rodina zavražděných manželů.

Ti odhalili další detaily z místa činu. Manželé zřejmě zemřeli dva dny před tím, než byla těla nalezená. Oba měli kolem krku kožené pásky, které byly také ovázány kolem zábradlí u bazénu. Obě těla byla nalezena ve vzpřímené poloze na podlaze.

Sedmdesátiletá Honey se před svou smrtí zřejmě bránila. "Měla řezné rány na rtech a na nose, když ji našli, seděla u bazénu ve vlastní krvi," stojí ve zprávě. Na jejím oblečení ale moc krve nebylo, z čehož detektivové usuzují, že zřejmě ležela a krvácela na podlaze, než ji někdo zvedl a přivázal.

Na tělech našli detektivové také stopy, které naznačují, že oba manželé byli nějaký čas přivázáni k sobě. Z toho všeho usuzují, že pachatelů muselo být více.

Původní vyšetřovací verzi o vraždě a sebevraždě od počátku odmítali sousedé, přátelé i rodina mrtvých manželů.

NEPŘEHLÉDNĚTE:



TRAGÉDIE před olympiádou: Šampionku Evu Samkovou (24) zasáhla v Turecku bolestivá smrt!



ZÁHADNÁ SMRT známého chirurga (†54): Dcera (11) ho našla v otřesném stavu!