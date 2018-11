Podle soudu si dívka o znásilnění říkala. Měla totiž tanga! Lidé zuří

Sociální sítě doslova zaplavily fotky dámských kalhotek, které jsou reakcí na absurdní rozsudek irského soudu. Ten zprostil viny muže, který znásilnil 17letou dívku. Argumentem obhajoby bylo, že si o to říkala, protože na sobě měla vyzývavé spodní prádlo.

Dívku znásilnil 27letý muž v zablácené uličce. Podle její výpovědi ji přiměl k sexu, i když ho prosila, aby toho nechal. U soudu dokonce vypovídal svědek, který potvrdil, že viděl, jak ji muž drží pod krkem.

Soud přesto rozhodl ve prospěch obžalovaného a pustil ho na svobodu. Jeho advokátka porotu přesvědčila, že dívka byla sexu nakloněna a otevřena. "Stačí se podívat na to, jak byla oblečená. Měla na sobě krajková tanga," uvedla.

Rozsudek šokoval a rozzuřil nejen irskou společnost, ale ženy po celém světě. Ty proti rozhodnutí soudu začaly protestovat - vyrazily do ulic s transparenty a sdílejí na sociální sítích fotky kalhotek s klíčovým slovem #ThisIsNotConsent, v češtině "tohle není souhlas."

"Je jedno, co máme na sobě. Ano znamená ano, ne znamená ne!" napsala na Twitteru Abbey M. "2018! A stále mezi námi žijí misogynové, kteří tvrdí, že si žena může za znásilnění sama. Nejen, že nemůžeme nosit oblečení, které chceme, jinak bychom se vystavovaly nebezpečí. Ono už je problémem i to, co nosíme pod oblečením!" tvrdí anonymní uživatelka Twitteru.

#thisisnotconcent 2018 ! La puissance de la misogynie intgre est telle que c'est une femme qui a aid cet acquittement.

Dj qu'on est pas libre de porter les vtementsque l'on veut sans tre sereines maintenant le problme c'est ce que l'on porte sous nos vte pic.twitter.com/HlCylO34BZ — clacladelajungle (@clacladelajung1) 16. listopadu 2018

"Jsem znechucená a zděšená, že se něco takového na světě děje. Každý, kdo věří, že volba spodního prádla znamená souhlas k sexu, je idiot," vyjádřila se na Instagramu Charlotte. "Druh spodního prádla nerozhoduje o tom, že s vámi někdo chce mít sex!" dodal anonymní uživatel na Instagramu.