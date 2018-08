Podobný zámek v Česku není! Na Kratochvíli si každý najde svoje

Zámek Kratochvíle je malebné panské sídlo v italském stylu, který si v 16. století nechal vybudovat Vilém z Rožmberka. Je to také lovecký letohrádek, který je obklopen vodním příkopem a je řazen mezi nejkrásnější renesanční stavby u nás.

"Zámek Kratochvíle je takový velký stavební unikát. Je to typ italské renesanční vily, ale na jihu čech. Autorem byl skutečně italský architekt, jmenoval se Baldassar Maggi," uvedl kastelán Vojtěch Troup.

Zámek se rozkládá dva kilometry severozápadně od města Netolice v okrese Prachatice. Je obklopen zdí, v průčelí s hospodářskými stavbami, kaplí a vstupní věží. Vnitřní zahrada je od zámku oddělena vodním příkopem. Na výběr máte ze čtyř tras.

Zámek ukrývá kolem třiceti plně vybavených místností, ocitnete se tak například v dobové kuchyni nebo ve společenském sále. "Celý ten dům měl sloužit k reprezentaci uměnímilovnosti svého majitele, a tak jsou interiéry krásně zdobené," doplnil kastelán.

Zahrada zámku byla založena v renesančním slohu s fontánami především za účelem relaxace. "Je tu vodní hladina, ovocný sad, květinový parter, pěstují se tu bylinky, krásná barevná zelenina. Procházka je velký zážitek," popsal Troup.

Kratochvíle sice není tak velká jako například zámek Hluboká nad Vltavou, přesto si tu ale na počet návštěvníku nemohou stěžovat. Za rok se jich tu projde přes 40 000.

Zámek můžete navštívit od úterý do neděle vždy od devíti ráno do půl šesté večer. Za vstup zaplatíte 110 korun, snížené vstupné je za 80 korun a zaparkujete přímo u vchodu za 40 korun na celý den. Prázdninoví inspektoři neměli téměř co vytknout, a tak památce udělili zlatou známku.