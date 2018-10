Podvod u voleb: Zastupitelka měla 200 hlasů, volilo ale jen 209 lidí

Hlasy měla volební komise přičíst sdružení ODS a nezávislí. Strana tak díky tomu získala v obci 3 mandáty. Rozhodnutí soudu ale tyto výsledky změnilo.

Občanská demokratická strana bude mít nakonec jen dva mandáty. Naopak komunisté, kteří na pochybné sčítání upozornili, získají o jeden mandát více. Celkově tedy budou mít v obci tři zastupitele. Podle soudu nešlo o pouhou chybu při sčítání hlasů, ale o úmysl.

"My se domníváme, že to bylo úmyslným jednáním, protože to neodpovídá počtu sečtených hlasů. Neodpovídá to ani údajům, které si vedla volební komise v pomocném seznamu," řekla soudkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích Věra Balejová.

Komunisté podali na výsledky voleb v obci stížnost poté, co jim přišlo podezřelé, že jedna zastupitelka získala 200 hlasů, přitom volit přišlo 209 lidí. Podle soudu měly být chybně přičtené hlasy u více kandidátů. "Jedna kandidátka dostala o sto hlasů víc. Další dva kandidáti o padesát," uvedla soudkyně.



Zatím není jasné, jestli bude členka volební komise za ovlivňování voleb trestně stíhána. Tím se bude jihočeský krajský soud zabývat až po dořešení všech stížností na komunální volby, kterých má na stole patnáct.