Podvodnice dojemnými příběhy láká peníze od lidí na facebooku

Chtěla si půjčit, ale o peníze přišla. Paní Háčiková, oběť internetové podvodnice, se tak dostala do ještě těžší finanční situace, než ve které byla předtím. S půjčkou nepochodila u banky, tak zkoušela štěstí na internetu, jenže se akorát dostala do pasti podvodníkům.

Jistá žena vystupující pod jménem Christelle jí půjčení peněz slíbila, stačilo jen zaplatit poplatek, takzvanou „pojistku“, která činila něco přes 200 eur, tedy více než pět tisíc korun. Paní Háčiková poplatek zaplatila, dokonce si na něj půjčila u dalších známých. Nejen, že se samotné půjčky nedočkala, ale nakonec přišla i o svoji zálohu. Její peníze skončily na účtech v Beninské republice v západní Africe.

Je pravděpodobné, že podvodnice kontaktuje na internetu desítky lidí v Čechách i na Slovensku, které mají o nebankovní půjčku zájem, píše portál tvnoviny.sk. Žena zkouší, od koho by získala peníze. Že jsou dotyční ve finanční tísni, se dozví od známých, následně si je sama přidá do přátel a nabídne jim "výhodnou“ nebankovní půjčku.

Bohužel, lidé jsou i v dnešní době na internetu málo ostražití, informace si neověřují a snadno podlehnou mámení podvodníků. Ti už mají své ověřené postupy, jak své oběti dostat tam, kam chtějí. "Jdou na to takticky, přes emoce. Já jako vdova, která sama vychovávám děti, vím, co je to být v těžké situaci," líčí Mária Háčiková. "Žena se mě snažila přesvědčit, že mi rozumí, že i ona si prošla něčím podobným."

Podvodnice si totiž o své oběti zjišťuje informace od jejích blízkých. Když má informace z jejího soukromého života, následně pak vypráví, jak i ona je v podobných problémech. Kontakty na své další případné oběti pak vyžadovala i od paní Háčikové. "Prý si můžu taky vydělat. Když jí poskytnu kontakty na mé blízké, kteří by měli zájem o půjčku,“ vypráví.

Z facebookové stránky se toho o ženě podvodnici moc nedozvíte, na internetu není téměř žádná stopa. „Na profilu nejsou žádné informace, pro mě je absolutně neseriózní,“ říká IT novinář Roman Calík. "Myslím, že se nepletu, když řeknu, že i ty fotky budou falešné.“ U ženy dokonce nejsou k zobrazení ani žádní facebookoví přátelé.

I když žena o sobě tvrdí, že je Francouzka, na jejích fotografiích jsou nápisy v češtině a slovenštině. Buď je tedy žena Češka (případně Slovenka), nebo jsou fotografie, kterými se na profilu prezentuje, zcizené. Navíc podle ukázek konverzací, které poskytla oklamaná paní Háčiková, o sobě žena občas mluví v mužském rodě.

A jak můžeme zjistit, jestli člověk, se kterým si píšeme, je skutečný a nejde pouze o uměle vytvořený podvrh? Jestli stejnou fotografii nevyužívá i jiný facebookový profil, si můžeme snadno ověřit. Stačí ve vyhledávači Google kliknout na ikonku „Hledat podle obrázku“. Následně zkopírujeme URL adresu dané fotografie, popřípadě ji přímo nahrajeme, a vyhledávač by ji měl porovnat s ostatními fotografiemi na internetu.

Co se týče důvěry a následnému rozhodování, nejednejte ukvapeně. Zvláště, pokud jsou ve hře peníze. "O těchto věcech se raďte se svým okolím, které si stále dokáže udržet nad věcmi nadhled,“ říká psycholog Martin Miler.

Odborníci radí, abychom podezřelý facebookový profil nahlásili správcům sociálních sítí. Pokud se prokáže, že je profil skutečně falešný, nebo že dotyčný ukradl cizí identitu, mohou jej zablokovat, případně může být i trestně stíhán.