Gauner nabízel byt po Skořepové, okradl i vášnivou zrzku z Ordinace

Sháněla byt v Praze, který by splňoval její představy. A kamarádka jí jeden takový opravdu dohodila. I s energiemi měla platit 17 tisíc korun měsíčně, herečka Lenka Vacvalová se proto na byt v Záhřebské ulici šla podívat.

Celou záležitost s herečkou projednával muž, který vystupoval pod příjmením Dočekal. "Měl plnou moc od skutečného majitele bytu," vysvětlila Vacvalová, proč neměla důvod se bát, že by mohlo jít o podvod. Byt se jí líbil a tak si dvojice plácla.

Zdroj: Policie Tohoto muže policie hledá

"Složila jsem kauci 20 tisíc a první nájem 13 tisíc - podepsali jsme smlouvu s tím, že se mám nastěhovat patnáctého," sdělila reportérovi TV Nova.

Když jí ale později pan Dočekal volal s tím, že se bude muset nastěhovat později kvůli technickým problémům v bytě a ona se nemohla dovolat na číslo správce budovy, které jí Dočekal dal, začala mít podezření, že něco není v pořádku. "Kontakt neexistoval," přiznala.

Od původního majitele bytu pak zjistila, že podvodník nabízel lidem přes inzerát byt, který si nejprve sám pronajal. Smlouva mu přitom nic takového neumožňovala. Když měl dost peněz, zmizel.

"Policisté zjistili, že za pouhý jeden den stihl byt pronajmout hned osmi zájemcům. Se všemi dokonce uzavřel i nájemní smlouvu na dobu jednoho roku, na základě které okamžitě od nových nájemníků vybral zálohu, chcete-li kauci," sdělil mluvčí policie Tomáš Hulan s tím, že podvodník tímto způsobem vybral téměř 300 tisíc korun.

Policisté vyzývají každého, kdo by měl podobnou zkušenost s tímto mužem, nebo by ho dokonce poznal, aby zavolal na linku 158. Za podvod muži hrozí až pět let vězení.

Majitel bytu, ve kterém do roku 2016 bydlela herečka Luba Skořepová a který zrenovoval, je zděšený. O nekalých praktikách neměl do poslední chvíle tušení. "Sepsali jsme smlouvu, protože se potřeboval co nejrychleji nastěhovat," přiznal. Údaje z jeho občanského průkazu ale byly podle všeho falešné. Policie nevylučuje, že podvedených lidí může být víc.

Rozhovor s Lenkou Vacvalovou:

Slovenskou herečeku Lenku Vacvalovou mohou znát diváci i z Kameňáku nebo seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde si zahrála vášnivou milenku Martina Stránského - Noru.