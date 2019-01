Podvodník nabízel neexistující byty! Na kontě má už půl milionu

Policisté z Pardubického kraje pátrají po muži, který nabízel neexistující byty a vybíral na ně vratnou kauci i nájemné za 500 eur. Od dubna loňského roku podvedl už 31 lidí a přišel si na půl milionu korun. Muži hrozí 5 let vězení.

Pardubičtí kriminalisté varují před mužem, který nabízí byty k pronájmu za přijatelné ceny. Má to však jeden háček. Byty neexistují.

"Neznámý pachatel vystupující pod fiktivním jménem Marian Hrabec nabízí prostřednictvím různých internetových realitních serverů po celé České republice byty k pronájmu, a to za nápadně výhodných podmínek, jako je nízká cena pronájmu v poměru s nabízenou vysokou kvalitou designového zařízení bytu, s nabízenou lokalitou apod.," uvedla Iveta Skupien, tisková mluvčí.

Se zájemci je podvodník vždy v kontaktu pouze přes email, jelikož jim tvrdí, že je v zahraničí a nemůže se s nimi setkat osobně. Poté si v případě zájmu nechá zaslat vratnou kauci a měsíční nájem v celkové výši zhruba 500 eur (přes 18 tisíc korun) na některý ze svých zahraničních účtů.

"Po obdržení finanční částky ale žádný pronájem nesjedná a s poškozenými přestane komunikovat. Všichni tito podvedení lidé zaslali finanční částku, aniž by předtím pronajímanou nemovitost alespoň osobně navštívili. V několika případech dokonce podvodník uvedl neexistující adresu nabízené nemovitosti," doplnila Skupien.

Na policii se obrátilo už 31 podvedených po celé republice a škoda je půl milionu korun. "Desítky dalších lidí se nenechalo oklamat, nicméně tato čísla nadále stoupají a policisté tak chtějí veřejnost varovat a po dosud neznámém pachateli nadále pátrají," dodala Skupien.

Muži hrozí trest odnětí svobody až na pět let. "V této souvislosti žádáme kohokoli, kdo by mohl být tímto způsobem podveden a doposud to neoznámil, aby tak učinil na nejbližší policejní služebně Policie ČR," doplnila Skupien.

Policie také zveřejnila na svých webových stránkách základní rady, kterými by se lidé měli řídit při sjednání nájmů:



1. V žádném případě neuzavírejte nájemní smlouvu, aniž byste osobně viděli nabízenou nemovitost

2. Pečlivě prověřujte údaje, které Vám pronajímatel poskytne (například prostřednictvím katastru nemovitostí…)

3. Nejméně rizikový způsob je využít služby prověřených realitních agentur

4. Neposílejte peníze, jestliže máte i sebemenší pochybnosti

5. Buďte maximálně obezřetní a nenechte se oklamat podmínkami, které jsou v porovnání s konkurencí nápadně výhodné.