Podvodník nabízí v ČR byty k pronájmu, podvedl už 10 lidí

Skoro každý se musí několikrát za život stěhovat, najít vysněné bydlení vyžaduje spoustu práce a hledání. Díky internetu nabízí spoustu lidí pronájem bez zapojení realitní kanceláře, tam se ale dá také narazit na podvodníky.

O tom už se přesvědčilo nejméně deset lidí, kteří si chtěli pronajmout byt v Praze nebo Plzni, policie ale nevylučuje, že může jít i o další místa.

"Podvodníci využívají pro své nabídky internetové portály S reality a Bez realitky. Poté co poškozený zareaguje na tento inzerát formou emailu, jsou přesměrováni na email, který často obsahuje znaky řeckého jména," popsala mluvčí policie Marcela Pučelíková.

Pachatel, po kterém pátrá policie, pak dále sdělí, že svůj byt pronajímá přes společnost Airbnb. "Ve skutečnosti se však nejedná o tuto společnost, ale o podvodníka, který se za ni vydává a komunikuje s poškozeným tak, aby se vše jevilo, že se skutečně jedná o email společnosti AIRBNB. Email však ve skutečnosti není totožný a je emailem podvodníka, ne dané společnosti," doplnila Pučelíková. Pravost kontaktu si lze ověřit přímo u společnosti.

Podvodníci komunikují v angličtině, často využívají google překladač, už podivná angličtina tak může upozornit na to, že se jedná o podvod. Jakmile je domluven pronájem, podvodník vyžaduje zálohu, zpravidla jde o 800 až 900 euro. Ta má odejít na zahraniční účet.

Po zaplacení první zálohy si podvodník vyžádá dalších 800 až 900 eur jako zálohu "na klíč". Občas podle policie navíc žádá o proplacení celních poplatků. Po zaplacení druhé zálohy ale veškerá komunikace upadá a k pronájmu nedojde.

"Kriminalisté se snaží vypátrat totožnost neznámého pachatele a varují občany před tímto způsobem podvodného jednání. Lidé by si vždy měli ověřit oficiální email společnosti, jménem které podvodník vystupuje, být obezřetní v případě komunikace v cizím jazyce, nebo textu za pomocí překladače, neodesílat peníze na zahraniční nebo anonymní účty a v případě nabídky pronájmu bytu si jej prohlédnout nejen na fotografiích. V případě pochybností raději na takové nabídky nereagovat. Pokud se někdo stane obětí podobného jednání, měl by co nejdříve celou věc oznámit policistům," doporučuje Pučelíková.