Podvodník pronajímal byt, který nebyl jeho. Obral lidi o statisíce

Stovky podvedených lidí a milionové škody - to má podle policistů na svědomí muž z Pelhřimovska. Přestože mu nemovitost nepatřila, během jediného dne ji dokázal pronajmout hned osmi různým lidem a vybrat na zálohách statisíce korun. Teď už je ve vazbě.

Jestli je někdo podle policistů podvodník s velkým P, tak je to tento muž . Za vše hovoří husarský kousek, který provedl letos v lednu.

Pod falešným jménem Dočekal si prý pronajal od Vladimíra Sůvy byt, jehož poslední nájemnicí byla slavná herečka Luba Skořepová. Bydlet tam ale nechtěl. Zfalšoval plnou moc a podal inzerát. Za den se mu ozvalo osm lidí včetně herečky Lenky Vacvalové.

Všech osm zájemců mu dalo zálohy, načež s nimi zmizel. Policie ale zveřejnila jeho záběry, netrvalo dlouho a muž skončil v poutech.

Ukázalo se, že na něj policie vede pořádně tlustou složku. Ta se datuje do roku 2014, kdy měl jako zprostředkovatel pojištění uzavřít na 150 smluv s ukradenými údaji nebo neexistujícími lidmi a po pojišťovnách pak chtít proplatit plnění. Když se o něj začala policie zajímat, zmizel za hranice.

Prakticky celý rok 2016 strávil tento člověk v dalekém Mexiku. S Českou republikou ale udržoval neustálý kontakt po internetu. Nějak se totiž živit musel. Podle policistů nabízel zprostředkování práce v Karibiku - rybářská loď, půjčovna vodních skútrů, instruktor potápění, těžař na ropné plošině. To vše za tučné zálohy.

Po návratu do Čech následoval prodej zboží na internetu bez dodání zboží, braní si úvěrů na cizí lidi a především pronájem bytů. Za ten po Lubě Skořepové si přišel během několika hodin na 300 tisíc.

"Vesměs mladý lidi, kteří řešili svou bytovou situaci a dali mu řekl bych poslední peníze," uvedl majitel bytu Vladimír Sůva.

To, co má podle policistů na svědomí, mu už teď může vynést pět let vězení. Není ale vyloučeno že se ozve ještě někdo, kdo má u tohoto muže pohledávku.