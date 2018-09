V Chorvatsku chytli podvodníka z Česka! Dělal milionové podvody

Na jaře v roce 2016 dostal u soudu tři roky za zpronevěru a podvody. Jelikož do vězení nenastoupil, policisté po něm začali pátrat a záhy zjistili, že utekl do Chorvatska. Požádali tedy tamní policisty, aby muže našli. Hlídky ho pak skutečně zadržely na jednom z ostrovů. Vydával se za někoho jiného a nakonec skončil ve vazbě. Královéhradečtí kriminalisté chtějí, aby ho chorvatské úřady vydaly do České republiky, jenže to nemusí být rozhodně hned.

I Chorvaté ho prý stíhají, a to proto, že měl údajně nakupovat eletrokola a zboží neplatil. V přepočtu jde o škodu za miliony korun, takže je velmi pravděpodobné, že nejdřív ho budou soudit na jihu Evropy. Nicméně českou justici tento muž zajímá neméně významně. Jak už bylo řečeno, má nastoupit do vězení za podvody. Jenže v současné době je proti němu vedené další trestní řízení, je totiž obviněný z dalšího podvodu a zpronevěry.

Od roku 2013 do roku 2016 přijal do prodeje zboží za čtyři miliony korun, které neuhradil a ani nevrátil. Na konci letošního července trutnovský vyšetřovatel ukončil vyšetřování a kompletní spis s návrhem na podání obžaloby předal Okresnímu státnímu zastupitelství v Trutnově.