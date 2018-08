Podzimní volby budou jedna velká džungle! Chybí potřebná pravidla

Na rozdíl od jiných voleb, ve kterých musí vést politické strany a hnutí transparentní účet, aby lidé věděli kolik peněz, od koho a na co je ve svých kampaních před volbami použily, se komunálních voleb toto nařízení netýká. Hodnotit transparentnost kampaní bude ale Transparency International (TI). Výsledky zveřejní týden před volbami, které se letos konají 5. a 6. října.

Volební zákon v případě komunálních voleb neupravuje na rozdíl od jiných voleb povinnost zřídit transparentní volební účet, limity na volební výdaje nebo dohled Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na volební kampaně.



Podle ministerstva vnitra je důvodem především to, že převážná část kandidujících subjektů jsou sdružení nezávislých kandidátů a nezávislí kandidáti. "Pro ty by nastavená opatření fakticky působila jako nepřiměřená zátěž a faktor odrazující kandidovat, což by v řadě zejména menších obcí, mohlo být příčinou nekonání voleb pro nedostatek kandidátů," uvádí ministerstvo.



Obavy o férovost nadcházejících komunálních voleb zesiluje také fakt, že velká města ročně operují s rozpočty dosahujícími do desítek miliard korun a přijímají zásadní rozhodnutí, které ovlivňuje život občanů České republiky. Zájem obsadit zastupitelstva velkých měst je enormní. Některé strany hodlají v kampani utratit i stovky milionů.



"Absence rozumných pravidel pro komunálky, která platí pro volby sněmovní a prezidentské, bije do očí," říká specialista na politické finance a spolupracovník TI Petr Vymětal a upozorňuje, že politika se dělá nejen v Praze, ale samozřejmě ve městech, jejichž rozpočty jsou v řádech stamilionů. "Jejich obyvatelé mají právo se ptát, kde berou strany a kandidáti prostředky na kampaň, jež jim ve výsledku má umožnit o rozpočtech a jejich využití rozhodovat," dodává.



TI povede hodnocení transparentnosti kampaní podle kritérií, která vychází z dlouholeté praxe a monitoringu předvolebních kampaní a politického marketingu v Česku i zahraničí. "Sledují hlavní parametry férové a transparentní politické soutěže. Podzimní komunální volby budou jedna velká džungle, protože chybí potřebná pravidla," vysvětluje ředitel české pobočky TI David Ondráčka.



Hodnotit bude kampaně vybraných senátorských kandidátů a volby do magistrátů největších měst. Zaměří se na hodnocení 135 kandidátů do Senátu PČR a v komunálních volbách zhodnotí především kandidující do zastupitelstev magistrátů tří největších měst - Prahy, Brna a Ostravy. Výsledky hodnocení zveřejní na konci září, tedy ještě před samotnými volbami.



Už při parlamentních volbách v roce 2017 rozšířila TI monitoring kampaní i na internet, ve kterém bude pokračovat i tentokrát. Přinese tak zásadní sondy týkající se sociálních sítí a on-line médií. Už dříve se podle ní ale ukázalo, že sledovat finanční toky například na Facebooku je téměř nemožné.



Koordinátor monitoringu Ondřej Cakl upozorňuje na další praktiky, které půjdou proti otevřenosti voleb, a to Dark-posting a trolling. Tyto praktiky sice nejsou levné, ale náklady na ně lze efektivně skrývat. "Je technicky, finančně i metodicky náročné je zachytit a prokázat," popisuje Cakl s tím, že v komunální kampani navíc neexistuje žádná zákonná regulace, který by omezovala jejich použití.