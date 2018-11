Pohodila dítě na mráz a utekla. Krkavčí matku našli po 9 měsících

Až výjimečný trest hrozí ženě, která podle policie v březnu letošního roku nechala své dítě před vchodem do neobývaného domu. Venku přitom v té době bylo kolem jednoho stupně. Před spravedlností utekla do zahraničí, kde ji našli po devíti měsících.

Pořádný šok čekal na muže, který se v pondělí 19. února v podvečer vracel domů v Čiklově ulici v Praze 4. Před vchodem do neobývaného domu našel ležet šestitýdenní miminko. Dítě vzal hned domů do tepla, a tím mu zachránil život.

Policisté od začátku z činu podezřívali matku dítěte. Tu se jim ale dlouhou dobu nedařilo najít, utekla totiž do zahraničí. Chlapečka si do péče převzaly pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí a o svěření do péče požádala jeho babička.

Podezřelou ženu se podařilo vypátrat po tři čtvrtě roce. "Ženu hledanou v souvislosti s případem opuštění dítěte si od německých kolegů převzali pražští kriminalisté z oddělení vražd a zahájili s ní trestní stíhání pro trestný čin vražda ve stádiu pokusu. Zároveň podali podnět na její vzetí do vazby, což bylo akceptováno," uvedl mluvčí policistů Jan Daněk.

V případě odsouzení hrozí ženě až výjimečný trest. "Nyní bude probíhat standardní vyšetřování. Stíhaná žena k případu odmítla vypovídat," doplnil Daněk.