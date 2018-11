Pohonné hmoty zlevnily! Nafta je pořád dražší než benzín

Ceny pohonných hmot v Česku od minulého týdne klesly a jsou nyní levnější než ve většině evropských zemí. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Průměrná cena benzinu klesla od minulé středy o 14 haléřů na 33,41 koruny za litr. Analytici pokles cen očekávali a bude podle nich pokračovat i nadále. "V příštím týdnu lze očekávat, že cena benzinu a nafty bude dál klesat. Pumpařům se výrazně snižují náklady na nákup pohonných hmot, což je způsobeno hlubokým propadem ceny ropy na světových trzích," uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

O osm haléřů za litr zlevnila i nafta, její cena 33,67 koruny za litr je však stále vyšší než cena benzínu. Průměrná cena nafty překročila cenu benzinu na začátku listopadu, předtím byla nafta dražší než benzin naposledy v březnu 2015.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda doplnil, že rozevírání nůžek mezi cenou nafty a cenou benzinu je dáno začátkem topné sezony, kdy stoupá poptávka po topné naftě užívané k produkci tepla. "Letos do situace vstupují ještě další faktory, kterým je zvláště cena petrolejové frakce, jež se do nafty přidává za účelem dosažení předepsané kvality. Tato frakce je dražší než v uplynulých letech. Nafta bude dražší než benzin nejspíše do března 2019, záleží ovšem také na vydatnosti letošní zimy," dodal.

Nejvyšší průměrné ceny benzínu a nafty jsou stále v Praze, kde řidiči tankují litr Naturalu za 34,17 korun a naftu o dva haléře dráž. Nejlevnější ceny benzínu má Ústecký kraj, kde litr vychází na 32,76 korun. Naopak naftu natankují řidiči nejlevněji v Královéhradeckém kraji, průměrně za 33,21 korun.