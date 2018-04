Pohroma pro vodáky: Hrozící sesuv skály uzavřel část Vltavy!

Na nebezpečí sesuvu velkého bloku skály upozornil soudní znalec. "Bezodkladný zásah vyžaduje část Barevné skály, která hrozí odlomením," upozornily Lesy ČR. Pokud by pod skálou byli v osudný moment lidé, mělo by to nedozírné následky.

Vodáky, kteří chtějí doplout z Vyššího Brodu až do Českého Krumlova, tak čekají pořádné komplikace. Uzavřený je sice jen úsek u nebezpečné skály, ale vodáci před ním budou muset vystoupit z lodě už ve Větřní. Na řeku se pak vrátí až po dvou kilometrech v kempu v Novém Spolí.

Jak dlouho bude zmíněný úsek Vltavy uzavřen, zatím není jasné. Ke skále zamíří geologové a geodeti, kteří teprve rozhodnou, jak se celá situace bude řešit. V krajním případě však uzavírka může trvat i celou vodáckou sezonu.

Hrozící sesuv však neomezuje jen vodáky, ale také cyklisty a pěší turisty. Lesy ČR totiž rozhodly, že se uzavře i cesta pod skálou, kterou během teplých jarních dnů využívají desítky lidí.