Pojišťovny vrací peníze za léky statisícům lidí! Týká se to i vás?

Pojišťovny v loňském roce vrátily peníze za léky daleko většímu počtu lidí než v předchozích letech. Na začátku loňského roku se totiž snížil tzv. ochranný limit, který stanovuje, jakou maximální částku mohou lidé ročně za léky doplácet. To, co zaplatí nad limit, jim pojišťovny vrací.

Limit se snížil u dětí do 18 let a u seniorů od 65 do 70 let z původních 2500 korun na 1000 korun, u lidí nad 70 let se pak snížil z původních 2500 korun na 500 korun. U ostatních lidí zůstává ochranný limit 5000 korun. Pokud tento limit člověk překročí, neznamená to, že už nemusí doplatky za léky platit. Peníze jim až zpětně pojišťovna pošle složenkou nebo na účet.

VZP loni vrátila svým klientům více než 422 milionů korun. Ve srovnání s předchozím rokem jde o dramatický nárůst o téměř 350 milionů korun. Zatímco předloni ochranný limit překročilo 60 tisíc klientů, v minulém roce jich bylo téměř 426 tisíc.

"Bližší pohled na strukturu klientů, kterým VZP peníze za loňský rok poslala zpět, ukazuje, že změna ochranného limitu pomohla těm nejpotřebnějším – z celkového počtu 425 993 klientů, jichž se vratky týkaly, jich více než 85 % bylo v nejstarší věkové kategorii nad 70 let. Téměř 14 % pak bylo ve věku do 18 let nebo mezi 65 a 70 lety," popsal mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Šestinásobně více peněz než v roce 2017 vyplatila za doplatky na léky ve třetím čtvrtletí loňského roku také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Počet lidí, kterým pojišťovna vrátila peníze, stoupl dvanáctinásobně.

Nárůst zaznamenala v loňském roce také Oborová zdravotní pojišťovna, a to desetinásobný. Zatímco za první pololetí roku 2017 poslala klientům 1 207 789 korun, za stejné období v roce 2018 to bylo celkem 12 427 636 korun.

Do ochranného limitu se započítávají doplatky zaplacené v lékárně za léky na předpis. U konkrétního léku se započítává částka, kterou by člověk doplatil, pokud by si danou léčivou látku v daném množství pořídil v její nejlevnější variantě. U některých léků, které lze bez problémů nahradit levnější variantou, se tedy do ochranného limitu může započítat jen část doplatku. Ochranný limit se počítá jako součet všech doplatků za celý rok. Vrací se čtvrtletně, a to poprvé v tom čtvrtletí, kdy konkrétní člověk překročil svůj osobní limit.

Přeplatky chodí čtyřikrát do roka a pojišťovny mají 60 dní od skončení příslušného čtvrtletí, aby je poslaly. Pacienti nemusejí o nic speciálně žádat, ani nic dokládat - kolik doplatili za léky, totiž eviduje přímo pojišťovna. Přeplatek jim vrátí automaticky.