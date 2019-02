Poklad v odpadkovém koši, na smetí ležely korunovační klenoty

Na konci července zmizely z katedrály Strängäs korunovační klenoty. Zlodějům se podařilo odcizit dvě koruny, které nosili Karel IX. Švédský a královna Kristýna I. Švédská, kromě toho si odnesli také jablko a kříž. Celkově škoda vystoupala na 65 milionů švédských korun (přes 160 milionů Kč).

Ke krádeži došlo během návštěvních hodin katedrály, pachatelé z místa činu uprchli v motorovém člunu. Policie se zaměřila na zločineckou organizaci ve Stockholmu, vyšetřování stále pokračuje. Jeden člověk již stanul před soudem, policisté se snaží dopadnout další případné pachatele.

V úterý soudní řízení přerušila šokující zpráva, klenoty byly nalezeny a to na místě, kde by to čekal málokdo. Člen bezpečnostní služby totiž našel klenoty na vrcholu odpadkového koše na předměstí Stockholmu.

Policisté jsou zatím zdrženliví, podle tiskové zprávy ještě nebylo 100% potvrzeno, že jsou to skutečně odcizené korunovační klenoty. Na potvrzení policie intenzivně pracuje.

