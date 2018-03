Polepšíme se, kaje se Facebook po zneužití dat uživatelů!

Největší sociální síť světa podle něho zlepší ochranu osobních údajů a omezí k nim přístup aplikacím jiných společností. Zuckerberg to uvedl ve svém vůbec prvním veřejném komentáři k aféře, která otřásla důvěrou klientů Facebooku a způsobila pád cen akcií jeho firmy.

reklama



"Máme odpovědnost za ochranu vašich dat a pokud to nedokážeme, pak si nezasloužíme vám sloužit," napsal Zuckerberg na svém facebookovém profilu. "Snažil jsem se pochopit, co se přesně stalo, abych se ujistil, že se to nebude opakovat," dodal muž, jehož k vysvětlení kauzy vyzvali zákonodárci v USA či Británii.



Podle médií firma zabývající se využitím digitálních dat na předvolební kampaně tajně získala údaje o desítkách milionů uživatelů facebooku, které mohla v roce 2016 využít i při spolupráci s volebním týmem Donalda Trumpa.







K datům ji dopomohl osobnostní kvíz vytvořený akademikem Aleksandrem Koganem, který s ní spolupracoval. Do jeho aplikace se zaregistrovalo na 300 000 uživatelů, pravidla facebooku ale do roku 2016 umožňovala aplikacím volný přístup také k údajům o všech přátelích přihlášených osob.



Celé prohlášení Marka Zuckerberga









Zuckerberg dnes uvedl, že Facebook bude dále omezovat přístup aplikací vytvořených mimo společnost k údajům majitelů účtů. Zároveň upozorní uživatele na již existující nástroj, který umožní lidem kontrolovat přístup programů k jejich datům.



Podrobnější vyjádření chystá šéf Facebooku v rozhovoru s televizí CNN, který bude odvysílán ve čtvrtek nad ránem našeho času.