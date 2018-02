Policejní štěňátka mají nová jména! Vybrali i váš návrh?

Když se policejním psům Ulně a Alfovi narodila štěňátka, chtěli pro ně strážníci vymyslet co nejlepší jména. S žádostí o pomoc se obrátili i na veřejnost a vzbudili tak obrovský zájem. Teď zveřejnili seznam jmen, která z množství návrhů vybrali.

Policisté z Rokycanska dostali loni předčasný vánoční dárek. Služební feně Ulně a psu Alfovi se narodilo sedm roztomilých štěňátek. Protože šlo o neobvyklou situaci, rozhodli se zapojit do výběru jmen i veřejnost.

Za jediný týden obdrželi policisté přes tisícovku emailů, ve kterých lidé navrhovali jediné jméno, nebo přezdívky pro všechny pejsky. Další návrhy přišly poštou a telefonicky. "Ve většině případů to bylo společně s velmi příjemným vzkazem psovodům a jejich budoucím čtyřnohým parťákům," sdělila policejní mluvčí Hana Kroftová.

Protože výběr jmen vzbudil takový ohlas, rozhodli se policisté zveřejnit jména, která nakonec zvítězila. Ke každému také dodali poznámku, proč zvolila právě toto pojmenování. Porotou byli psovodi sloužící na Rokycansku, kteří s Ulnou a Alfem pracují.

Většina pejsků dostala jméno, které se v návrzích objevilo víckrát. Tři fenky se tak nově jmenují Bára (39 návrhů), Jessy (8 návrhů) a Roxy (35 návrhů). Poslední psí holčičce budou policisté říkat Whiskey. I když toto jméno navrhoval jen jeden člověk, psovody zaujalo.

Podobně to bylo také se jménem Joker, které dostal jeden pejsek. Další byl pojmenován Dag, kterého navrhovalo 18 soutěžících. Poslední štěňátko se nově jmenuje Armin, k jehož návrhu Bohumila připojila dojemný příběh.

"Její kamarádka z dětství měla otce, který pracoval u policie. Mezi jeho koníčky patřila práce s policejními psy, které se se svými kolegy věnoval. On sám měl psa jménem Armin. Po válce byl propuštěn a začal pracovat jako elektrikář. Utrpěl pracovní úraz, kterému podlehl. Touto cestou chtěla vzpomenout na člověka, kterého si nejen ona sama vážila a jeho vzpomínku by ráda uctila tím, že jedno ze štěňat by mohlo nosit jméno pejska, který tomuto pánovi patřil," doplnila Kroftová.

Policisté všem soutěžícím poděkovali a ty, kteří zaslali vybraná jména, pozvali na služebnu, aby se se štěňátky mohli setkat. I my přejeme, aby se pejskům nová jména líbila a zodpovědnou práci u policie vykonávali s chutí!