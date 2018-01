Řidič ujížděl policistům, rozbili mu okénko a silou ho vytáhli ven!

Když silničním pirátům selžou koňské síly, ve většině případů se spoléhají na ty svoje a pokoušejí se zmizet. Řidič u Vysokého Mýta vsadil na opačnou kartu a snažil se naopak sedět. "Mlčel, jenom se koukal na nás," popsal policista Pavel Jasanský.

Jeho stoický klid trval tři minuty a policisté si mohli hlasivky vykřičet. Po chvíli sahal pro klíčky ke startéru, zapalování, vypadalo to, že se bude chtít zase rozjet. Do té chvíle mu policisté jen poklepávali na sklo. Pak se rozhodli, že přitlačí a mlátili mu do oken.

Přes okénko si pak odemkli dveře a vytáhli ho ven. Když mu dali dýchnout, hned věděli, proč ujížděl. "Nadýchal 1,70 a poté 1,88 promile alkoholu," řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Řidiče prozradil špatný technický stav auta. I když na brzdu nešlapal, stále mu svítila brzdová světla. Policisté se za ním proto vydali. Nejdřív zastavil na zastávce a snažil se být nenápadný. Když policisté rozblikali majáky, sešlápnul plyn. "To pronásledování probíhalo zhruba osm kilometrů," popsal policista Petr Rezler.

Jel prostředkem, naštěstí nikdo v protisměru nejel. Řidič se pohyboval rychlostí od 40 do 100 kilometrů za hodinu. To sice nebyla nijak závratná rychlost, ale muž hlídku vodil všemožným terénem. Pohybovali se po asfaltových komunikacích i po louce. Za ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí až jeden rok odnětí svobody.