Policie chytla kluka, který strkal jehly do jahod. Prý to měl být vtip

Australští policisté zadrželi mladého chlapce, který se přiznal, že dával jehly do ovoce. Prý to bral jako žert.

Zadržení zatím jednoho chlapce potvrdili policisté z Nového Jižního Walesu ve středu odpoledne místního času. Informuje o tom Daily Mail. Zástupce komisaře Stuart Smith uvedl, že k zadržení došlo v posledních dnech.

"Přiznal se k několika "vtipům", včetně zapichovíní jehel do jahod. všichni pachatelé pocítí sílu zákona," řekl Smith. Pachatelů může být podle policie víc. Pokud je soud uzná vinnými, hrozí jim až 10 let ve vězení. Chlapci hrozí trest nižší, protože mu ještě nebylo 18 let.

Policie vypsala odměnu 100 tisíc dolarů pro každého, kdo je dovede na stopu pachatele. Nejméně 13 lidí už objevilo v ovoci schované jehly. Jeden muž skočil 9. září v nemocnici poté, co jehlu spolkl.

Ve středu ráno objevilo dítě na základní škole v Newcastelu jehlu v banánu. Další dívka v Gatesheadu si jehly všimla v okamžiku, kdy si chtěla kousnout do ovoce. Kromě jahod a banánů už se objevily také v jablkách.

Podívejte se na reportáž z pondělích Televizních novin: