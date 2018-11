Policie cvičila na teroristický útok. Hlídka na místo ani nedojela!

Ve Zlíně dnes havarovala policejní hlídka, která spěchala k nácviku protiteroristického zásahu. Cvičení se konalo v Kongresovém centru a policisté včetně strážníků trénovali postup proti útočníkům, kteří vtrhli do budovy a usmrtili a zranili několik návštěvníků.

Nácvik zákroku proti nebezpečným pachatelům, kteří se zbraněmi v rukou vtrhli do zaplněného kongresového centra, probíhal celé dopoledne. "Toto cvičení máme dvakrát do roka a je to z důvodu hrozby, která v současné době je v rámci celé Evropy," uvedl vedoucí cvičení Petr Kročil.

Prověřovacího cvičení v centru Zlína se zúčastnily čtyři desítky policistů a strážníků a více než stovka figurantů. Útočníci nemívají připravený plán ústupu, odmítají vyjednávat a nechtějí se policii vzdát. To bylo součástí i dnešního cvičení. Simulovalo i oběti na životech.

"Letos se jednalo o druhé cvičení, které se odehrávalo v reálných situacích a v reálných objektech, byli tam figuranti, kteří byli mrtví, kteří byli postřelení, měli různá střelná zranění," vysvětlil zástupce ředitele zlínské policie Pavel Janík.

Cvičení se ale neobešlo bez problémů. Jedna z přivolaných hlídek cestou k místu nácviku havarovala. Na frekventované křižovatce pod sídlištěm Jižní Svahy se policejní auto ve vysoké rychlosti dostalo do smyku a narazilo do sloupu trolejového vedení. K nehodě svých kolegů se policisté zatím nechtějí vyjadřovat, zatím přišli jen s informací, že posádka vozu vyvázla bez zranění.