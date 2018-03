Stovky kradených věcí hledají své majitele! Nejsou tam i ty vaše?

Podezřelou dvojici policisté zadrželi 17. února v autě značky Ford. "Obviněným je kladeno za vinu, že společně od jara roku 2015 do současné doby v sedmi krajích (Královéhradecký, Pardubický, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Liberecký a kraj Vysočina) páchali majetkovou trestnou činnost, čímž způsobili poškozeným škodu dosahující téměř 2, 2 milionu korun," vysvětlil mluvčí policie Ondřej Moravčík.

Poznali jste na fotografiích věc, která patří vám? Kontaktujte Službu kriminální policie a vyšetřování Královéhradeckého kraje na telefonním čísle: 725 083 211 nebo 602 160 308.

Muž s partnerkou se měli násilím dostávat do garáží, odkud kradli disky s letními a zimními pneumatikami, jízdní kola, nářadí, motocykly, zahradní sekačky a vše ostatní, co jim přišlo pod ruce. "Kriminalisté dvojici kladou za vinu celkem 63 skutků, v rámci kterých se vloupala do více než 80 garáží," dodal Moravčík.

Databáze ztracených věcí je průběžně aktualizována ZDE. K tomu, aby vám byly věci vydány, je potřeba je řádně identifikovat a doložit, že jsou skutečně vaše.



Podle policie kradl několikrát trestaný recidivista (45) se ženou (32). On sám se ke krádežím přiznal, další řízení tak bude probíhat už vazebně. "Obviněnou ženu policisté ze zadržení po provedení nezbytných procesních úkonech propustili a je stíhaná na svobodě," vysvětlil mluvčí.

Podrobné zápisníky zlodějů

Při zadržení dvojice našli kriminalisté ke svému velkému překvapení dva zápisníky, které obsahují různé šifry a přes tisíc adres měst a ulic po celé republice, ve kterých se nacházejí garážové komplexy. "Tyto zápisníky budou v průběhu dalšího vyšetřování podrobeny důkladné analýze, neboť předběžným vyhodnocením bylo zjištěno, že se adresy shodují s místy vykradených garáží, za které jsou obvinění trestně stíháni," sdělil Moravčík s tím, že v případě prokázání viny hrozí obviněným až osmiletý pobyt ve vězení.

S tak velkým množstvím ukradených věcí se policie léta nesetkala. Případu konkuruje snad jen zátah na drogové dealery ve Vysokém Mýtě, kteří za drogy nechtěli kupodivu peníze, ale nejrůznější věci. Dostala se k nim třeba šedesát let stará trubka Jiřího Vodstrčila. Sazba byla různá, ale třeba za jeden starý vysavač dostali drogově závislí dvě dávky pervitinu.