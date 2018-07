Policie hledá násilníka! Popadl do náruče ženu a v křoví se na ni vrhl

Policie pátrá po muži, který se měl v Líšni pokusit znásilnit mladou ženu. Na tu se podle vyšetřovatelů vrhnul ve chvíli, kdy chtěla vejít do domu. Křik ženy vzbudil pozornost souseda, ten jí také nakonec zachránil.

Kriminalisté od nedělního rána pracují na případu pokusu o znásilnění, kterého se měl dopustit asi třicetiletý neznámý muž. "Vyhlédl si mladou ženu, která vystoupila z nočního autobusu N98 přibližně ve 4:45 v Sedláčkově ulici a oslovil ji, zda by s ním nechtěla někam jít. Žena ho odmítla a v okamžiku, kdy chtěla vejít do domu, ji muž neočekávaně popadl do náruče a odnášel pryč," popsal okolnosti případu policejní mluvčí Pavel Šváb.

Žena se bránila a křičela o pomoc. I když muž podle vyšetřovatelů nereagoval, oběti se podařilo vzbudit pozornost několika obyvatel domu. "Mezitím ji dosud neznámý muž hodil do křoví poblíž točny tramvají a pokusil se dokončit svůj záměr. Žena se aktivně bránila a nakonec jí pomohl soused, který vyběhl ven a snažil se je najít. Agresor se zalekl a z místa činu odešel," dodal mluvčí.

Ani zachránce, který ženě pomohl a za útočníkem se rozběhl, ani přivolaní policisté ale muže nedokázali najít. Nyní vyšetřovatelé zveřejnili fotky možného pachatele.

Muž byl ve věku kolem 30 let, mluvil plynně česky ale s drobným ruským či ukrajinským přízvukem. Byl vysoký zhruba 190 cm, měl štíhlou postavu, krátce střižené hnědé vlasy. V době útoku na sobě měl světle modré tričko a riflové kraťasy.

"Veškeré poznatky k totožnosti hledaného muže (viz foto níže, videozáznam na vyžádání), či informace o podobných případech z této lokality přijmou policisté na lince 158," požádal veřejnost Šváb.

Pátrání policisté vyhlásili i kvůli pokusu o znásilnění v Praze. Více v reportáži: