Policie hledá v Labi krokodýla! Podzim nepřežije, uklidňují experti

Kuriózním oznámením se zabývá pardubická policie. Na tísňovou linku se obrátil člověk, který vyslechl rozhovor dvou mužů o tom, že měli do Labe vypustit krokodýla. Jestli je to pravda, zatím policisté nezjistili. Zoologové tvrdí, že zvíře by na člověka nezaútočilo a velmi brzy by s nástupem podzimu zahynulo.