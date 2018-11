Policie o vraždě matky a dcery mlčí. Obyvatelé vesnice promluvili

Plameny podle místních vyšlehly z rodinného domu okolo šesté hodiny večer. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Obyvatelé Chvaletic se shodují, že nešlo o náhodu.

"Já si myslím, že to byla určitá pomsta. Ale kdo to byl, to nevím. Nepochopím, čim si pomohli, když už byl mrtvej. Komu se mstili," říká jedna z obyvatelek. "Tady šli okolo dva kluci. Měli kapuce na hlavách, ruksaky na zádech. Bála jsem se, aby nešli zapálit ten dům. No a za půl hodiny už to tady bylo," vypráví další svědkyně.

"Hasiči našli ohnisko v kotelně, kde hořelo dřevo," sdělila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Policisté spojitost se včerejší dvojnásobnou vraždou v Boru u Protivína zatím nepotvrdili, nicméně kriminalisté na místě pracovali až do nočních hodin.

Vyšetřovatelé se do Chvaletic, k domu, kde večer hořelo, vrátili i v pátek. Podle informací TV Nova na místě zajišťovali mimo jiné i pachové stopy. V okolí domu proto pracoval i pes s psovodem.

"Informace k tomuto případu nebudeme zatím poskytovat," sdělil Milan Bajcura, mluvčí jihočeské policie. Policisté na místě zůstali i během celého odpoledne a dům hlídali. Mezitím pokračovalo vyšetřování brutální dvojnásobné vraždy matky a dcery.



"Máme nařízenou soudní pitvu u obou dvou osob a ta bude rozhodující," doplnil Bajcura. Sebevraždu podezřelého, údajně přítele jedné z žen, policisté zatím také nepotvrdili. Muž měl ve středu brzy ráno na své oběti zaútočit nožem, je možné, že použil i jiný předmět.

"Že by dokázal zabít, to jsem nečekala. Alkohol dělá divy," nechápe obyvatelka Chvaletic. Další informace k případu dvojnásobné vraždy chce policie zveřejnit až v příštím týdnu.