Horor v chatě! Uvnitř našli dvě mrtvá těla, před domem leželo třetí

Násilný čin potvrdila krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Podle ústeckých kriminalistů byly na místě nalezeny tři oběti.

Podle informací TV NOVA by se mělo jednat o vraždu dvou lidí a jednu sebevraždu. V chatě byli dva dospělí rodiče se třemi dětmi ve věku 9,16, 21 let. Dovnitř pustili muže, se kterým se údajně znali. Co se pak stalo není úplně jasné. Podle nepotvrzených zdrojů pachatel oba rodiče zabil a šestnáctiletou dívku znásilnil.

Pachatel po činu vyběhl před chatu a tam spáchal sebevraždu. Kriminalistům měly zavolat děti, které byly v chatě. Těm se nyní věnuje policejní psycholog.

"Deset let tu nedošlo ani ke krádeži. Byl tu klid. Podle mě šlo o vyřizování účtů, kvůli pěstování konopí," uvedl jeden ze zahrádkářů pro AKTU.cz. Tyto informace však prozatím nejsou oficiálně potvrzené.

K trestnému činu došlo v průběhu noci ze 7. na 8. ledna v zahrádkářské kolonii u obce Střížovice. Vzhledem k tomu, že jsme na počátku, nebudeme prozatím sdělovat bližší informace," uvedla Hyšplerová.



Osada Český Újezd, kde se vše odehrálo, spadá pod Český zahrádkářský svaz. Většina zahrádkářů je využívá k rekreaci. "Trvale obydlené jsou asi jen čtyři chaty," uvedla tajemnice osady Dagmar Rokošová. V Ústeckém kraji jde letos o první případ vraždy.



